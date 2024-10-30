《缸邊隨筆－石鏡泉》阿爺大招的效果

《缸邊隨筆》不少人話阿爺大招累人輸錢，但又有沒有人贏了錢？光大證券有個報告。



公募基金三季報日前披露完畢，基金重倉股瞬間引來全市場關注！根據ｉＦｉｎＤ資料庫，

超過１﹒１萬隻基金公布了２０２４年三季報。



一。 公募基金資產淨值超３２萬億元（人民幣．下同），豪擲７萬億配置股票。



無論是基民還是股民，公募基金的季報、中報、年報都是心心念念的「寶典」，其中暗藏非

常多的寶貴信息。



在系統梳理基金三季報之前，我們首先科普一下基金公司每年到底要發布哪些定期報告。



為了保障投資者的權益，中國建立了完備的投資者保護制度，公募基金每年應當按照規定發

布四個季度報告、半年報和年報。



１﹒ 季報：每個季度結束後１５個工作日以內，基金公司應在指定的報刊、管理人網站上

披露季報。



２﹒ 半年報：在上半年結束之後６０個自然日內，基金公司應當披露半年度報告。



３﹒ 年報：每年結束後９０個自然日內，基金公司應詳細披露年報，包括持有的全部資產

情況。



２０２４年基金三季報最晚披露時間為１０月２５日，超過１﹒１萬隻基金披露三季報，接

下來我們將重點分析公募基金的資產配置狀況。



１﹒ ８家基金資產淨值超萬億



２０１家公募基金資產淨值達到３２萬億元，資產總值達到３５萬億元。資產淨值與資產總

值的區別在於，已經扣除基金各項負債（成本、費用）。



債券依然是公募基金最重要的投資方向，截至９月末，基金持有的債券市值環比回落

６﹒１％至１６﹒８萬億元，佔基金資產淨值比重超５２％。



在股市三季度走強的影響下，基金持有的股票市值增至７﹒０３萬億元，較二季度回升

２３﹒３％。



８家基金巨頭資產淨值超萬億，ＣＲ８（排名前八家公司的份額）接近４０％。２３家基金

公司產品資產淨值超２１﹒６萬億元，佔比達到６７﹒５％。



２﹒ 三季度公募基金大賺超１﹒１萬億元



我們系統梳理了基金產品的利潤狀況，三季度整體盈利高達１﹒１３萬億元。在股市走強的

影響下，高比例參與權益類市場的基金產品盈利頗豐。



ＥＴＦ成為基金盈利的主力軍，多隻ＥＴＦ三季度盈利規模超１００億元，包括：滬深

３００ＥＴＦ、滬深３００ＥＴＦ易方達、滬深３００ＥＴＦ華夏等。三季度ＥＴＦ及聯接基金

產品的盈利規模突破５７００億元，指數型基金整體盈利規模高達６５５４﹒４億元。



伴隨著ＥＴＦ市場規模迅速擴大，指數型基金已經成為投資者分享市場紅利的重要工具。



二。 公募基金重倉持有超２５００隻Ａ股，這些公司成香餑餑。



三季度，公募基金重倉２８４６隻股票，其中港股３２０隻。我們剔除公募基金持有的港股

，僅分析基金重倉的Ａ股概況。



行業方面，公募基金重倉白酒板塊，持股市值高達３２２９﹒９億元。白酒作為公募基金「

壓箱底的寶貝」，一直成為基金公司重點配置行業。



半導體涵蓋眾多股票，近年來一直收穫政策紅利，成為基金關注的重點行業。公募基金配置

規模超２４６０億元。此外，鋰電池、白色家電也是公募基金重點持有板塊，總市值均超

１０００億元。



此外，公募基金持倉市值超５００億元的行業還包括：通訊設備、證券ＩＩ、光伏設備、工

業金屬、股份制銀行ＩＩ、化學製藥、醫療器械、保險ＩＩ、消費電子、電力、醫療服務、汽車

零部件、乘用車等。



說完行業，讓我們來關注個股層面的數據，這也是投資者最為關注的內容。根據ｉＦｉｎＤ

的資料，三季度公募基金共重倉２５２６隻Ａ股，總持倉市值突破２﹒８萬億。



貴州茅台（滬：６００５１９）、寧德時代（深：３００７５０）成為公募基金最喜歡的股

票，持倉市值分別高達１６１４億元、１６１３億元。這兩隻股票也分別代表了Ａ股「兩類資產

」的天花板：貴州茅台是消費股的「王者」，寧德時代則是新能源領頭羊。



持倉市值超４００億的股票還有１０隻，包括：中國平安（０２３１８）、美的集團

（００３００）、五糧液（深：０００８５８）、紫金礦業（０２８９９）、招商銀行

（０３９６８）、比亞迪（０１２１１）、長江電力（滬：６００９００）、立訊精密

（深：００２４７５）、陽光電源（深：３００２７４）、中際旭創（深：３００３０８）。優

質白酒股依然是基金的「心頭好」，科技、金融等細分領域龍頭也吸引眾多基金。



持倉市值在２００億至３００億的股票共計１４家，主要包括：恒瑞醫藥

（滬：６００２７６）、邁瑞醫療（深：３００７６０）、中芯國際（００９８１）、東方財富

（深：３０００５９）、海光信息（滬：６８８０４１）、新易盛（深：３００５０２）、山西

汾酒（滬：６００８０９）、瀘州老窖（深：０００５６８）、中微公司（滬：６８８０１５）

、北方華創（深：００２３７１）、中信証券（０６０３０）等。科技股成為當之無愧的熱點領

域，基金依然重倉持有。



此外，公募基金持倉規模達到１００億的股票還有２３家，藥明康德（０２３５９）、瀾起

科技（滬：６８８０８８）、海爾智家（０６６９０）、滬電股份（深：００２４６３）、億緯

鋰能（深：３０００１４）、萬華化學（滬：６００３０９）、匯川技術（深：３００１２４）

、古井貢酒（深：０００５９６）、金山辦公（滬：６８８１１１）、傳音控股

（滬：６８８０３６）、愛爾眼科（深：３０００１５）、中國船舶（滬：６００１５０）、工

商銀行（０１３９８）等個股持倉規模靠前。



看到了嗎？所謂公募基金，即是向公眾發售的基金。只要在之前（應是９月２４日，阿爺公

布出大招前），都買了１﹒１萬隻基金的基民，都可以分享到這些基金在第三季度所賺到的

１﹒１３萬億元（人民幣）的賺頭。當然在９月２４日之後才買這些基金的基民，就可能要蝕了

。所以蝕了的投資者，不要怨為甚麼阿爺的大招沒有讓你賺到或更讓你蝕了，原因是：



＊阿爺大招尚未出盡＊



１﹒ 投資者對Ａ股市場無信心，沒有在９月２４日大招公布前已持股；



２﹒ 投資者反應慢，買股慢，阿爺大招公布後沒有立即買進，原因是投資者唔信阿爺大招

有效，以為又是只升得三幾日貨仔，因為不少口痕友、抹黑友都話阿爺出唔夠錢，所以個市升唔

起。升唔起？點解國內基金可以賺到１﹒１３萬億元？



其實，任何在９月２４日之前持了股票，無論是Ａ股還是港股，都賺了錢或蝕少了錢。請看

恒指及重磅股的日線圖，不都是９月２４日跟昨日價比，都升了嗎？



但如是後知後覺，不信阿爺大招可使你財富增加，是在１０月８日才入市的，便不要怪阿爺

累你蝕。



如果真蝕了，怎辦？耐心些等坐回來，畢竟有３２０隻港股是被國內基金看上了，這３２０

隻港股應是有錢途，有被「持有」的資質。至於是哪３２０隻，一時查不到，查到後，再報告。



阿爺大招尚未出盡，稍後還有大招在路上，小心等候好了。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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