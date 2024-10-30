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AH股新聞

30/10/2024 08:53

浙商銀行首三季純利增１﹒２％，淨利息收益率降至１﹒８％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》浙商銀行（０２０１６）（滬：６０１９１６）公布，截至９
月３０日止首三季純利１２９﹒０５億元（人民幣．下同），同比增長１﹒１９％，營業收入
５２５﹒１８億元，增長５﹒６３％，其中利息淨收入３５５﹒８７億元，下降１﹒０１％，淨
利息收益率為１﹒８％，下降０﹒３個百分點，非利息淨收入１６９﹒３１億元，增長
２２﹒９６％。非利息淨收入佔營業收入比３２﹒２４％，上升４﹒５４個百分點。成本收入比
２８﹒７％，上升１﹒０１個百分點。
　　該行指，發放貸款和墊款總額１﹒８萬億元，比去年末增加６﹒４１％。負債總額３萬億元
，比去年末增加４﹒１５％。其中吸收存款１﹒９萬億元，比去年末增長２﹒４３％。於９月底
，不良貸款率１﹒４３％，比去年末下降０﹒０１個百分點，撥備覆蓋率１７５﹒３３％，比去
年末下降７﹒２７個百分點，貸款撥備率２﹒５％，比去年末下降０﹒１３個百分點，資本充足
率１２﹒７１％，比去年末上升０﹒５２個百分點，一級資本充足率９﹒６６％，比去年末上升
０﹒１４個百分點。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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