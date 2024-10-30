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AH股新聞

30/10/2024 08:47

《駐京專電》小米ＳＵ７　Ｕｌｔｒａ預售８１萬元，明年３月上市

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》小米新品發布會２９日晚在北京召開，小
米集團（０１８１０）創始人、董事長兼ＣＥＯ雷軍宣布了小米汽車原型車在紐北跑出６分４６
秒８７４的圈速，登頂「紐北全球最速四門車」的消息，小米ＳＵ７Ｕｌｔｒａ即日起開啟預售
，２０２５年３月正式上市。小米ＳＵ７Ｕｌｔｒａ預售價８１﹒４９萬元（人民幣．下同），
當晚開啟預訂，意向金１００００元，可享受優先交付。預訂開啟１０分鐘，訂量突破３６８０
台。
　　現場並發布了小米１５系列手機、小米澎湃ＯＳ２、小米ＳＵ７Ｕｌｔｒａ量產版，以及小
米平板７系列、小米手環９Ｐｒｏ、小米手錶Ｓ４、米家空調上出風Ｐｒｏ等１６款「人車家全
生態」新品。
　
＊１０月小米ＳＵ７完成單月交付破２萬台＊
　
　　雷軍表示，小米ＳＵ７Ｕｌｔｒａ量產版也是可街可賽的「地表最快四門量產車」。小米
ＳＵ７Ｕｌｔｒａ搭載與原型車完全相同的動力系統，最大馬力達到１５４８匹，０－
１００ｋｍ╱ｈ加速僅需１﹒９８ｓ（不含起步時間），設計最高時速３５０ｋｍ╱ｈ，以上數
據均為全球四門量產車第一。作為一款可合法上路的四門「賽車」，小米ＳＵ７Ｕｌｔｒａ原廠
就能下賽道。
　　小米同時發布，２０２４年７月，小米ＳＵ７銷量超過特斯拉Ｍｏｄｅｌ３，成為２０萬以
上最暢銷的純電轎車，２０２４年１０月，小米ＳＵ７完成單月交付破２００００台，從第一輛
車交付到單月交付破兩萬只用了七個月，創下行業記錄。全年１０萬輛的交付目標也將於１１月
提前完成。
　
＊小米１５售價４４９９元起＊
　
　　手機方面，小米１５１２ＧＢ＋２５６ＧＢ售價４４９９元起、小米１５Ｐｒｏ共有岩石灰
、雲杉綠以及白色三款配色可選，其中１２ＧＢ＋２５６ＧＢ售價５２９９元起；小米１５和小
米１５Ｐｒｏ均有亮銀版本，起售價為４６９９元以及５４９９元。１０月３０日起在小米商城
、小米之家、小米天貓官方旗艦店以及小米京東旗艦店等官方渠道開啟預約，１０月３１日早
１０點正式開售。
　　本次發布的眾多「人車家全生態」，包括小米平板７系列，小米手錶　Ｓ４，小米手環
９Ｐｒｏ，小米電視ＳＰｒｏＭｉｎｉＬＥＤ２０２５系列６５寸，米家空調上出風
Ｐｒｏ１﹒５匹，米家冰箱，米家洗衣機等。

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