《國企紅籌》深高速９月梅觀高速路費收入１３６２萬人民幣

《經濟通通訊社３０日專訊》深圳高速公路股份（００５４８）（滬：６００５４８）公
布，今年９月未經審計路費收入，梅觀高速、機荷東段、機荷西段以及沿江項目日均路費收入分
別為４５﹒４萬元（人民幣．下同）、１９４萬元、１６４﹒４萬元以及２４４﹒６萬元，而總
計路費收入分別為１３６２﹒１萬元、５８１８﹒８萬元、４９３２﹒１萬元以及７３３８萬元
。（ｋｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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30/10/2024 18:18
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別為４５﹒４萬元（人民幣．下同）、１９４萬元、１６４﹒４萬元以及２４４﹒６萬元，而總
計路費收入分別為１３６２﹒１萬元、５８１８﹒８萬元、４９３２﹒１萬元以及７３３８萬元
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