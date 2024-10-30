《國企紅籌》中鐵建第三季純利跌３４﹒３％至３７﹒９３億人幣

《經濟通通訊社３０日專訊》中國鐵建（０１１８６）（滬：６０１１８６）公布，第三季

純利按年跌３４﹒２７％至３７﹒９３億元（人民幣．下同），基本每股收益０﹒２３元，營業

收入跌８﹒８２％至２４１９﹒８８億元。

首九月純利按年跌１９﹒１８％至１５６﹒９５億元，基本每股收益為１﹒０２元，營業收

入跌５﹒９９％至７５８１﹒２５億元。（ｋｌ）



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