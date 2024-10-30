《國企紅籌》中鐵建第三季純利跌３４﹒３％至３７﹒９３億人幣

《經濟通通訊社３０日專訊》中國鐵建（０１１８６）（滬：６０１１８６）公布，第三季
純利按年跌３４﹒２７％至３７﹒９３億元（人民幣．下同），基本每股收益０﹒２３元，營業
收入跌８﹒８２％至２４１９﹒８８億元。
首九月純利按年跌１９﹒１８％至１５６﹒９５億元，基本每股收益為１﹒０２元，營業收
入跌５﹒９９％至７５８１﹒２５億元。（ｋｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
【你點睇？】以伊衝突升級，北韓派兵增援俄羅斯，你會否擔心世界發生大規模戰爭？► 立即投票
30/10/2024 18:12
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純利按年跌３４﹒２７％至３７﹒９３億元（人民幣．下同），基本每股收益０﹒２３元，營業
收入跌８﹒８２％至２４１９﹒８８億元。
首九月純利按年跌１９﹒１８％至１５６﹒９５億元，基本每股收益為１﹒０２元，營業收
入跌５﹒９９％至７５８１﹒２５億元。（ｋｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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