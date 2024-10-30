京東物流子公司德邦股份第三季純利按年跌１９﹒４％

《經濟通通訊社３０日專訊》京東物流（０２６１８）公布，子公司德邦股份

（滬：６０３０５６）截至９月３０日止第三季純利約１﹒８４億元（人民幣．下同），按年跌

１９﹒４％，每股盈利１８分，營業收入９８﹒５億元，升１﹒０３％。

該集團指，首三季純利５﹒１７億元，升９﹒７１％，每股盈利５１分，營業收入

２８２﹒９６億元，升１１﹒２１％。（ｋｌ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

