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AH股新聞

30/10/2024 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平稱凝心聚力推改革行穩致遠

　　《經濟通通訊３０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
多地出台有力舉措推動資本市場高質量發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
從強化上市後備企業培育、為資本市場提供優質資源，到進一步提高上市公司質量和投資價值，
再到支持上市公司運用併購重組等工具做優做強。近期，地方支持資本市場發展的具體舉措不斷
湧現。
　
中證Ａ５００基金總規模突破８５０億元
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
截至目前，首批十隻中證Ａ５００ＥＴＦ上市十餘個交易日，此間獲得資金積極配置。Ｗｉｎｄ
數據顯示，十隻中證Ａ５００ＥＴＦ的總規模已由上市之初的２００億元（人民幣．下同擴容至
５００億元以上。截至１０月２９日下午三時，２０只中證Ａ５００場外掛鈎基金合計募集規模
已突破３５０億元。由此計算，中證Ａ５００基金總規模突破８５０億元。
　
國資委：加快建設世界一流資源循環再利用產業集團
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院國資委黨委２８日召開擴大會議，認真傳達學習國家主席習近平組建中國資源循環集團所
作重要指示精神，深入落實全面節約戰略，堅持循環利用、變廢為寶，堅持創新驅動、開放合作
，努力成為中國循環經濟可靠的兜底保障者。
　
　
《上海證券報》
　
凝心聚力推動改革行穩致遠
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆三中全會精神專題研討班２９日上午在中央黨校（國家
行政學院）開班。國家主席習近平在開班式上發表重要講話強調，要把學習貫徹黨的二十屆三中
全會精神不斷引向深入，引導全黨全國人民堅定改革信心，更好凝心聚力推動改革行穩致遠。
　
回購增持再貸款項目落地「常態化」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
回購增持再貸款作為穩定資本市場的新工具，為上市公司市值管理開闢了新路徑。相關細則公布
僅十餘日，回購增持再貸款項目在資本市場上的「常態化」趨勢愈發明顯。它不僅為上市公司提
供了靈活的資金支持，更在深層次上重塑了市值管理的新生態。
　
看多中國資產，外資機構積極調研Ａ股公司
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
四季度以來，外資機構積極調研Ａ股上市公司。據統計，貝萊德、高盛、安聯、霸菱、百達資產
管理，以及被稱為「華爾街賺錢機器」的對沖基金Ｐｏｉｎｔ７２等多家外資巨頭均出現在Ａ股
上市公司的調研名單上。與此同時，多家外資機構近日也頻頻唱多中國資產，他們認為，在多重
利好因素的帶動下，疊加海外資金的持續流入，Ａ股反彈行情仍將延續。
　
　
《證券時報》
　
創業板構築中國經濟「新」高地
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
如今，創業板上市公司數量已達１３５８家，總市值超過１２萬億元。高新技術企業占比約九成
，超八成為民營企業，近七成公司屬於戰略性新興產業，近６００家為註冊制下新上市公司；未
來已來，特殊的數字串「９８７６」，見證著「中國的未來之板」邁入全球最具活力的市場之列

　
超６０家上市公司三季報分紅
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
越來越多的上市公司加入到了三季度分紅的隊列。截至１０月２８日，Ａ股已有超６０家上市公
司披露２０２４年前三季度現金分紅方案，數量較去年增幅明顯。實施股東回報計畫、回報投資
者等是分紅主因。
　
高等教育和高中階段國家獎助學金政策調整
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
財政部、教育部、人社部近日發布《關於調整高等教育階段和高中階段國家獎助學金政策的通知
》，明確增加高等教育階段國家獎學金名額，提高獎助學金標準；提高高中階段國家助學金資助
標準，擴大中等職業學校國家助學金覆蓋面。（ｌｃ）

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