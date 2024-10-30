《神州經脈》歐盟明起加中國電動車關稅，神舟十九航天員太空會師

《神州經脈》今日（３０日）是深圳創業板開市１５周年，發展至今，創業板上市公司數量

由當年首批２８間飆升４７﹒５倍至１３５８間，總市值超過１２萬億元（人民幣．下同）。不

過，今日Ａ股整體疲軟，創業板指在１５周年日亦收跌１﹒１８％，滬綜指全日收跌０﹒６１％

，報３２６６﹒２４點，深成指則跌０﹒１２％。

滬深兩市成交額１８４６６億元，較上個交易日縮量２１５５億元或１０﹒５％。

美國多項經濟數據公布前，美元漲勢暫歇，中國或加大財政刺激力度也部分提振市場情緒，

人民幣獲得喘息時機。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１２２２，較上個交易

日４時３０分收盤價升１９５點子，結束三連跌，創１０月２５日以來近一周新高，全日在

７﹒１２２０至７﹒１３７２之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１３９０，較上個交

易日跌１０７點子，創８月１９日以來逾兩個月新低，上個交易日報７﹒１２８３。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 歐盟委員會宣布已結束反補貼調查，決定自明日起對所有中國製電動車在現行１０％基礎

關稅外，加徵最高３５﹒３％的額外關稅。除非達成解決方案，否則措施將為期５年。中國商務

部新聞發言人回應稱，中方對裁決結果不認同、不接受，已就此在世貿組織爭端解決機制下提出

訴訟，並指目前雙方技術團隊正在進行新一階段磋商。中國外交部發言人林劍在今日的例行記者

會表示，希望歐方以建設性態度與中方繼續推進磋商，展現誠意和靈活性，尋求解決方案，避免

貿易摩擦擴大升級。



２﹒ 加拿大宣布，自上周五（２５日）起取消新冠疫情期間針對中國大陸航班施加的限制措施

，包括「中國大陸航司每周飛往加拿大總計不超６個往返定期客運航班」及「禁止北京直飛加拿

大客運航班」等，涉及中國國航等７間中國的航空公司。據《中國民航報》報道，加拿大航空公

司計劃自１２月７日起，將目前溫哥華直飛上海的每周４班往返航班，增至每周７班，並自明年

１月１５日起，恢復運營溫哥華直飛北京的每周７班往返航班，同時中方航空公司目前也在加快

申請增班計劃。



３﹒ 神舟十九號載人飛船今日凌晨４時２７分順利發射升空，與火箭分離後進入預定軌道。約

６﹒５小時後，神十九於今日上午１１時成功對接中國太空站天和核心艙前向端口，３名航天員

蔡旭哲、宋令東、王浩澤進駐太空站，與神十八的３名航天員葉光富、李聰、李廣蘇「太空會師

」。神十九３名航天員將駐留半年，預計明年４月下旬或５月上旬返回地球。神十八的３名航天

員料下周一（４日）返回地球。



４﹒ 近日有消息稱，幾家光伏龍頭企業組件出貨價格有所上調。隆基綠能光伏組件價格上漲每

瓦１－２分；天合光能、晶科能源、通威股份、晶澳科技等頭部組件企業出貨價格已向上微調每

瓦１－３分。據《界面新聞》今日引述晶科能源回應稱，基於行業「反內捲」會議所達成的共識

，各企業正共同努力促進產業鏈價格逐步回歸合理區間，公司積極響應，期待行業早日重回健康

發展軌道。



５﹒ 小米昨晚舉行新品發布會，小米ＳＵ７ Ｕｌｔｒａ即日起開啟預售，預售價８１﹒４９

萬元，２０２５年３月正式上市；現場並發布了小米１５系列手機、小米澎湃ＯＳ ２以及小米

平板７系列等１６款「人車家全生態」新品。



６﹒ 深圳龍華區日前發布《龍華區支持高端醫美行業高質量發展若干措施（徵求意見稿）》。

其中提到，適當放寬龍華區醫療美容行業市場准入，鼓勵社會資本進入醫療美容產業。建立醫療

美容產業審批綠色通道，簡化企業註冊、醫療機構審批等手續。



７﹒ 現貨黃金價格再次突破歷史新高，每盎司升穿２７８０美元。內地足金飾品零售價隨之上

漲，據內媒從周大福、六福珠寶、潮宏基、謝瑞麟等黃金珠寶品牌獲悉，今日境內足金飾品零售

價突破每克８２０元，其中較高的達每克８２６元，再創新高。



８﹒ 上海中原地產數據顯示，上周（２１至２７日）上海新建商品住宅成交面積１９﹒９８萬

平方米，環比增加５７﹒１９％，創半年新高。同期上海新房供應面積達到１９﹒２０萬平方米

，環比增加７０﹒４７％。成交的新房以中低價位為主，因此均價出現回落，為每平方米

６﹒１７萬元人民幣，環比下跌７﹒１０％。二手房方面，根據網上房地產數據，上周上海二手

房成交６７４５套，創２０２４年最高單周記錄，較９２９新政前增加５５﹒９５％。（ｓｌ）

