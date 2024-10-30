《鍾之日記》連升斷纜期結日，加稅落實車股跌

《鍾之日記》１０月３０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



港股期指結算日低開逾百點，午間休市前跌幅擴大至逾３００點、失守十天線，受Ａ股疲軟

拖累，恒指午後進一步跌超過４００點，藍籌僅七股錄升，其餘全面下滑。恒指最終收報

２０３８０，跌３２０點或１﹒５５％，創近兩周收市低，止步三連升。今日主板成交超

１６６６億元。



＊Ａ股表現疲軟，創業板１５周年日跌逾１％＊



今日是深圳創業板開市１５周年，發展至今，創業板上市公司數量由當年２８間飆升

４７﹒５倍至１３５８間，總市值超過１２萬億元人民幣。不過，Ａ股全日疲軟，創業板指在

１５周年日亦收跌１﹒１８％，滬綜指跌０﹒６１％，收報３２６６﹒２４點，深成指則跌

０﹒１２％。滬深兩市成交額１８４６６億元人民幣，較上個交易日縮量２１５５億元人民幣或

１０﹒５％。

保險股跌足一日，板塊全日挫２﹒６％；銀行、教育板塊跌幅靠前，分別挫１﹒３％及

１﹒２％。歐盟對中國製電動車加徵關稅明日起正式實施，除非達成解決方案，否則措施將為期

５年，新能源車概念表現冷靜。

美國發布的對華先進技術投資限制對Ａ股相關板塊影響有限，市場依然押註國產ＡＩ發展向

好。智譜ＡＩ、ＡＩ手機等延續強勢，兩者升幅均約３％。



＊歐盟加稅確定，新能源車紛跌＊



歐盟委員會決定自明日（１０日３１日）起對所有中國製電動車在現行１０％基礎關稅外，

加徵最高３５﹒３％的額外關稅。除非達成解決方案，否則措施將為期５年。不過，歐盟委員會

不但在稅率上差別對待不同車企，同時為將來是否落實關稅留下伏筆，表示中歐將繼續努力探索

符合世貿規定的「替代解決」方案，同時對與個別出口商，單獨進行價格承諾談判持開放態度。

中國商務部對裁決結果不認同、不接受，已就此在世貿組織爭端解決機制下提出訴訟。而下

午舉行的中國外交部例行記者會上，發言人林劍就喊話，希望歐方以建設性態度與中方繼續推進

磋商，展現誠意和靈活性，尋求解決方案，避免貿易摩擦擴大升級。

加徵關稅公文落地，不過未來實施就仍有變數，《路透》報道指，歐中雙方正在考慮有關最

低價格承諾方案，並同意１１月１日舉行新一輪談判。

直接受影響的車股走低，比亞迪（０１２１１）需要繳付１７％額外關稅，今日收跌

０﹒６７％；吉利（００１７５）繳付額外關稅１８﹒８％，收挫近３％；被指不合作的上汽集

團（滬：６００１０４）加徵稅率為３５﹒３％，收跌０﹒９％。其他新能源車紛跌，蔚來

（０９８６６）挫６﹒５％，理想（０２０１５）跌２﹒５％、小鵬（０９８６８）跌４％。

另外，小米（０１８１０）２９日晚舉行發布會，推出電動車「ＳＵ７ Ｕｌｔｒａ」，預

售價８１﹒４９萬人民幣，是標準版起售價的３﹒８倍。高盛認為，小米ＳＵ７ Ｕｌｔｒａ定

價大致與該行預期的８０萬元人民幣接近，預期該車款２０２５年交付量約４０００輛，佔公司

電動車業務收入的５％。花旗指高定價令ＳＵ７ Ｕｌｔｒａ收入貢獻有限，但整體而言有利小

米汽車品牌，甚至帶動ＳＵ７其他版本的銷情。小米今日微升０﹒６％。



＊美限制對華投資，中芯領跌藍籌＊



美國當地時間周一（２８日）宣布歷經一年多審議的新規，確定針對美國個人和公司投資中

國先進技術的限制，主要針對半導體、量子計算和人工智能（ＡＩ）領域，以防止美國資本和知

識被用於幫助中國開發可能獲得軍事優勢的關鍵技術。新規明年１月２日開始生效。

中方多部門相繼作出回應，外交部率先發難，對美方發布規則表示強烈不滿、堅決反對，並

稱將採取一切必要措施，堅定維護自身的合法權益。

今日商務部亦向美方提出嚴正交涉，指責美國泛化國家安全概念，出台對華歧視性投資限制

措施，是典型的非市場做法。商務部指這將干擾中美兩國企業正常經貿合作，損害兩國企業利益

，敦促美方尊重市場經濟規律，停止將經貿問題政治化、武器化，為中美經貿合作創造良好環境

。

芯片股連跌兩日，中芯（００９８１）挫７﹒３％，為今日表現第二差的藍籌；華虹

（０１３４７）跌４﹒６％，宏光半導體（０６９０８）跌２﹒４％，上海復旦（０１３８５）

收挫２％，ＡＳＭＰＴ（００５２２）軟１﹒３％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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