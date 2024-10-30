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AH股新聞

30/10/2024 10:07

《Ａ股焦點》賽力斯跌１％，回應５２０計劃：曾討論，未正式實施

　　《經濟通通訊社３０日專訊》針對近期網傳「賽力斯５２０計劃」事項，賽力斯
（滬：６０１１２７）昨日（２９日）晚間發表聲明予以否認。
　　賽力斯股價今早下跌，現跌０﹒９％，報１０８﹒２２元（人民幣．下同）。
　　近期，網傳一張印有公章的文件圖片顯示，賽力斯將實施「５２０」計劃，即賽力斯員工的
年齡達５０歲或司齡達２０年，將一切歸零重新進行雙向選擇，並指這是為了有序實現人才隊伍
的年輕化狀態，發布日期為２０２４年９月。
　　賽力斯的聲明稱，為了適應新能源汽車產業的變革性發展，激發公司管理層員工持續保持工
作激情和年輕化心態，公司曾在一次內部會議上討論過「５２０計劃」，但未形成計劃方案，更
未正式實施。同時，網傳洩密「５２０計劃」的賽力斯員工被連降三級的說法不屬實。
　　官網顯示，賽力斯始創於１９８６年，是一家以新能源汽車為核心業務的技術科技型汽車企
業。目前有員工１﹒６萬人，位列中國企業５００強。賽力斯１０月１１日發布業績預告稱，公
司預計２０２４年前三季度營業收入為１０３０億元至１１００億元，同比增長５１８％至
５５９％；歸母淨利潤為３５億元至４１億元，同比扭虧為盈。（ｊｑ）

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