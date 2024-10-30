《Ａ股焦點》傳五大頭部光伏組件商集體漲價，光伏板塊低開高走

《經濟通通訊社３０日專訊》據內媒引述市場消息稱，自昨日（２９日）起，隆基綠能

（滬：６０１０１２）光伏組件價格上漲每瓦１－２分（人民幣．下同）。目前，天合光能

（滬：６８８５９９）、晶科能源（滬：６８８２２３）、通威股份（滬：６００４３８）、晶

澳科技（深：００２４５９）等頭部組件企業出貨價格均已向上微調每瓦１－３分。

Ａ股光伏板塊今早低開高走，隆基綠能現升１﹒７２％；通威股份升１﹒３６％；晶澳科技

升１﹒０４％；天合光能跌０﹒２６％；晶科能源跌０﹒３２％。

就上述漲價信息，相關企業均未正面回覆。內媒引述某頭部光伏組件負責人稱，他們公司並

沒有出過整體漲價的指令，會根據市場來調整。另一光伏企業負責人則表示，散貨在局部地區漲

了每瓦２－３分。

據了解，光伏行業協會曾在１０月１４日於上海召開過防止行業內捲式惡性競爭座談會。一

頭部組件企業負責人表示，反內捲會議後，漲價是趨勢。低價競爭會引發產品質量問題，一些企

業為了降低成本，可能會在原材料採購、生產工藝等環節偷工減料，從而影響光伏組件的質量和

性能。（ｊｑ）

