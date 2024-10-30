【歐盟加稅】歐盟明起對華電動車正式加稅，強調仍可協商

《經濟通通訊社３０日專訊》據《路透》引述２９日公布的最終裁決報道，歐盟委員會確認

，明日（３１日）起對所有中國製電動車在現行１０％基礎關稅外，加徵最高３５﹒３％的額外

關稅。除非達成解決方案，否則措施將為期５年。歐委會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯

表示，措施可捍衛公平市場和歐洲工業基礎，但歐盟仍然對可能的替代方案持開放態度。

歐盟聲明重申，調查發現中國電動車受惠於不公平的補貼水平，對歐盟車企構成威脅，不過

同時指出，中歐將繼續努力探索符合世貿規定的「替代解決」方案。歐盟同時對與個別出口商，

單獨進行價格承諾談判持開放態度。

據早前公布，上汽集團（滬：６００１０４）被釐定的加徵稅率為３５﹒３％，比亞迪

（０１２１１）（深：００２５９４）與吉利（００１７５）分別需要繳付１７％和１８﹒８％

的額外關稅。早前與歐盟達成協議的Ｔｅｓｌａ，稅率為７﹒８％。預計有關裁決在明日正式生

效。

一直反對徵稅的德國表示，支持歐盟持續與中方磋商，強調德國政府支持開放市場。德國汽

車工業協會再發聲明，批評歐盟加稅是全球自由貿易和繁榮的倒退，增加貿易衝突的風險。聲明

又指德國汽車工業在同中國打交道上並不天真，但認為必須透過對話應對挑戰。（ｒｙ）

