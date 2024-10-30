《中國要聞》習近平晤芬蘭總統，宣布對芬蘭單方面免簽

《經濟通通訊社３０日專訊》外交部網站消息，國家主席習近平２９日下午在北京人民大會

堂同來華進行國事訪問的芬蘭總統斯圖布舉行會談。

習近平指出，中方願同芬方一道，加強戰略合作，弘揚友好傳統，將中芬面向未來的新型合

作夥伴關係進一步推向前進，更好造福兩國和兩國人民，為世界和平和發展作出新貢獻。習近平

表示，歡迎芬方積極參與中國式現代化進程，拓展綠色轉型、信息技術、數字經濟、人工智能、

新能源等新興產業合作，構建新時期兩國互利合作新格局。中方願同芬方進一步擴大人文交流，

決定將芬蘭列入單方面免簽政策範圍，歡迎更多芬蘭朋友來華經商、旅遊、留學。



＊中芬願攜手維護世界和平穩定＊



習近平強調，中方願同芬方加強應對氣候變化、生物多樣性保護、全球可持續發展、人工智

能治理等問題的溝通和合作，攜手維護世界和平穩定，推動構建平等有序的世界多極化、普惠包

容的經濟全球化。

斯圖布表示，芬方堅持一個中國原則，願同中方共同慶祝好明年建交７５周年，密切高層交

往，擴大人文交流，深化經貿、綠色能源、可持續發展等領域務實合作。芬方重視中方在國際事

務中的重要影響以及發揮的穩定性、建設性作用，願同中方加強多邊溝通協作，為促進世界和平

與穩定作出貢獻。歐中經濟緊密相聯，脫鈎斷鏈不符合任何一方利益。芬方願為推動歐中關係順

利發展發揮積極作用。（ｒｙ）

