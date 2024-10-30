《汽車新勢力》哪吒汽車回應降薪：考核有變，拿５％股份激勵員工

《經濟通通訊社３０日專訊》近日，有消息稱哪吒汽車開始實施面向全部研發人員的降薪計

劃。哪吒汽車回應稱，１０月２９日，哪吒汽車正式啟動公司全員股權激勵計劃，將拿出５％的

股份，估值約２０億元（人民幣．下同），作為股權激勵分配給全體員工，同時宣布工資及績效

考核的新方案。

哪吒汽車表示，本次激勵和調薪計劃是為盡早實現公司經營現金流轉正目標的一部分。接下

來，哪吒汽車還將實施機構精簡、裁汰冗員、業務聚焦、扁平管理等一系列降本增效的舉措。



＊哪吒汽車高級經理：工資９月開始降，涉及上千人＊



據內媒報道，多位哪吒汽車員工透露，公司開始實施面向全部研發人員的降薪計劃，員工陸

續收到降薪通知。年薪１００萬元以上的員工降薪３０％；年薪５０－１００萬元的員工降薪

２０％；年薪３０－５０萬元的員工降薪１０％；年薪３０萬元以下的員工降薪５％。在這個降

薪方案的基礎上，如果員工工資仍比「崗位工資」高的話，要再降１０％。

一位哪吒汽車高級經理稱，他接到直屬領導口頭通知，工資從９月１日開始降。這次降薪涉

及到的人數有一千多人，有同事已經在找律師準備維權。

哪吒汽車母公司合眾新能源汽車６月向港交所遞交香港上市申請。招股書顯示，２０２３年

哪吒汽車營收１３５﹒５５億元，淨虧損６８﹒６７億元；過去三年累計虧損１８３﹒８億元。

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