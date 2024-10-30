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AH股新聞

30/10/2024 15:02

《中國房產》廣州出讓５宗地收金８１億，保利發展５９億摘３宗地

　　《經濟通通訊社３０日專訊》廣州今日出讓５宗宅地，包括金融城東區地塊、琶洲南三宗地
塊、荔灣河柳街地塊，起始出讓總價８１﹒１７億元（人民幣．下同）。
　　最終，５宗地塊均以底價成交，收金８１﹒１７億元。其中，海珠區琶洲南區３宗地塊位置
相鄰，總出讓宗地面積５５２０２平方米，起拍價約５９億元，這３宗地塊最終均由廣東保利城
市發展有限公司以底價競得。
　　出讓文件顯示，海珠區琶洲南區ＡＨ０９０４０２號地塊宗地面積３２９６５平方米，計算
容積率建築面積６７６３８平方米，掛牌起始價約２８﹒７５億元；競得人須按規劃要求建設規
劃條件中的幼兒園，驗收合格後無償移交給廣州市海珠區人民政府指定部門。
　　海珠區琶洲南區ＡＨ０９０４０３地塊面積１７２８３平方米，計算容積率建築面積
３６２２３平方米，起價約１５﹒５８億元；海珠區琶洲南區ＡＨ０９０４０４地塊面積
１６３４８平方米，計算容積率建築面積３４１４５平方米，起價約１４﹒６８億元。該兩宗地
塊的競得人須按規劃條件建設綠地，並與項目主體同步建設、同步驗收交付給廣州市海珠區人民
政府指定部門。
　　另據過往報道，廣州發改委批覆，將於２０２５年８月開工補齊琶洲南區的道路、橋梁等設
施。項目投資９億，其中次干道路規劃橫一路、會展東路，就在琶洲南三宅地周邊。據了解，附
近的高壓線也會進行遷改，工程完成時間預計在２０２７年底，大概率在收樓前解決。（ｊｑ）

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