《中國房產》廣州出讓５宗地收金８１億，保利發展５９億摘３宗地

《經濟通通訊社３０日專訊》廣州今日出讓５宗宅地，包括金融城東區地塊、琶洲南三宗地

塊、荔灣河柳街地塊，起始出讓總價８１﹒１７億元（人民幣．下同）。

最終，５宗地塊均以底價成交，收金８１﹒１７億元。其中，海珠區琶洲南區３宗地塊位置

相鄰，總出讓宗地面積５５２０２平方米，起拍價約５９億元，這３宗地塊最終均由廣東保利城

市發展有限公司以底價競得。

出讓文件顯示，海珠區琶洲南區ＡＨ０９０４０２號地塊宗地面積３２９６５平方米，計算

容積率建築面積６７６３８平方米，掛牌起始價約２８﹒７５億元；競得人須按規劃要求建設規

劃條件中的幼兒園，驗收合格後無償移交給廣州市海珠區人民政府指定部門。

海珠區琶洲南區ＡＨ０９０４０３地塊面積１７２８３平方米，計算容積率建築面積

３６２２３平方米，起價約１５﹒５８億元；海珠區琶洲南區ＡＨ０９０４０４地塊面積

１６３４８平方米，計算容積率建築面積３４１４５平方米，起價約１４﹒６８億元。該兩宗地

塊的競得人須按規劃條件建設綠地，並與項目主體同步建設、同步驗收交付給廣州市海珠區人民

政府指定部門。

另據過往報道，廣州發改委批覆，將於２０２５年８月開工補齊琶洲南區的道路、橋梁等設

施。項目投資９億，其中次干道路規劃橫一路、會展東路，就在琶洲南三宅地周邊。據了解，附

近的高壓線也會進行遷改，工程完成時間預計在２０２７年底，大概率在收樓前解決。（ｊｑ）

