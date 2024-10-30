【歐盟加稅】中國機電商會：歐盟終裁嚴重違反世貿反補貼相關規則

《經濟通通訊社３０日專訊》歐盟委員會當地時間２９日對中國電動汽車反補貼調查發布終

裁公告，決定對所有從中國進口的電動車在現行１０％基礎關稅外，加徵最高３５﹒３％的最終

反補貼稅。反補貼稅將於３１日起正式實施，除非達成解決方案，否則措施將為期５年。

就此，中國機電產品進出口商會（以下簡稱中國機電商會）今日發布聲明稱，代表中國汽車

行業表示非常遺憾。歐委會並未在終裁公告中糾正之前的諸多錯誤認定，除程序上嚴重缺乏透明

度外，並未從根本上解決背離規則和以往實踐進行抽樣帶來的底層代表性問題，也未對歐盟產業

損害指標進行客觀分析，因果關係依然存在錯誤認定。歐委會對本案作出的不公正不合理不客觀

的認定，嚴重違反了世貿組織和歐盟反補貼相關規則。

自歐盟電動汽車反補貼調查案立案以來，中國機電商會代表中國電動汽車產業向歐委會提交

７次行業抗辯意見；帶領３家抽樣企業２次赴歐參加聽證會並召開新聞發布會；與歐洲及德國、

法國、意大利、西班牙相關汽車行業商協會開展面對面溝通與對話，呼籲加強合作、實現共贏。

根據歐盟委員會發布的公告內容，三家中國電動汽車抽樣企業比亞迪（０１２１１）

（深：００２５９４）、吉利（００１７５）、上汽集團（滬：６００１０４）反補貼稅率分別

為１７﹒０％、１８﹒８％、３５﹒３％，合作企業平均稅率為２０﹒７％，不合作企業稅率為

３５﹒３％。（ｊｑ）

