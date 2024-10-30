《中國房產》深圳最大棚改項目封頂，超兩千戶回遷業主上月已選房

《經濟通通訊社３０日專訊》創下深圳最大棚改項目紀錄的南華村棚改項目又有新進展。「

幸福福田」微信公眾號昨日（２９日）發布消息稱，位於福田區河灣北片區改造項目（南華村棚

改）回遷區１３棟塔樓主體於１０月２８日全面封頂。此前的９月７日至２１日期間，南華村棚

改項目的２５６２戶回遷業主已完成選房。

據《每日經濟新聞》報道，南華村始建於１９８４年，是深圳最早一批建設的政府大型住宅

小區。２０１８年８月，南華村棚改項目正式啟動。２０１９年４月，該項目納入全市棚戶區改

造年度計劃，同年７月集中簽約啟動後，僅用１５天時間便完成９９﹒６％的簽約率，刷新了深

圳舊改簽約速度。２０２０年６月，南華村項目進入全面拆除階段。２０２２年１２月，該項目

獲批建設工程規劃許可證。

報道指，據２０２１年福田區人民政府發布的《深圳市福田區河套北（南華村）棚改項目房

屋徵收補償方案（徵求意見稿）》，該項目的「住宅房屋」「廠房」和「辦公」搬遷費為每平方

米４０元（人民幣．下同），「商業」搬遷費為每平方米６０元，裝修費補償標準為每平方米

１２００元。

南華村棚改項目規劃功能包括商業、辦公、九年一貫制學校、人才住房、保障性住房和回遷

區。值得一提的是，南華村棚改項目設計方案日前榮獲２０２４美國ＴＩＴＡＮ地產金獎，這是

在房地產領域極具權威性和影響力的大獎。（ｊｑ）

