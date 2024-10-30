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AH股新聞

30/10/2024 09:28

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒４％，習近平促政策落實完成全年目標

　　《經濟通通訊社３０日專訊》國家主席習近平昨日在省部級主要領導幹部二十屆三中全會精
神專題研討班開班儀式上發表講話，督促各地區和部門要認真貫徹中央政治局會議確定的一系列
重大舉措，把各項存量政策和增量政策落實到位，打好組合拳，切實抓好後兩個月的各項工作，
努力實現全年經濟社會發展目標任務。　
　　全國人大常委會會議下周召開，有關財政增量政策的具體細節料將公布，市場期待中央發力
、進一步提振經濟。《路透》引述消息人士稱，中國政府考慮批准在未來幾年額外發債超過１０
萬億元（人民幣．下同），以化解地方政府債務風險。
　　滬深股市今早疲弱低開，滬綜指低開０﹒３９％，報３２７３﹒６４點，深成指低開
０﹒５２％，創業板指低開０﹒９７％。教育、醫療股開盤走弱，ＡＩ概念股造好。
　　另外，歐盟周二（２９日）晚發布公報，決定從本月３１日起正式對中國電動汽車加徵額外
關稅。中方對裁決結果不認同、不接受，並稱已就此在世貿組織爭端解決機制下提出訴訟。中國
商務部表示，由於歐方願意繼續就替代方案進行談判，目前中歐技術團隊正進行新一階段磋商。
　　人行今日進行４３１０億元７天期逆回購，公開市場有７９２７億元逆回購到期，即今日淨
回籠３６１７億元，結束連續８個交易日淨投放。（ｒｙ）

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