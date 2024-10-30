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AH股新聞

30/10/2024 11:34

《Ａ股行情》滬綜指半日跌０﹒８６％，保險領跌ＡＩ續強

　　《經濟通通訊社３０日專訊》滬深股市今早集體低開，滬綜指盤中一度翻紅，惟後繼無力，
半日收跌０﹒８６％，報３２５８﹒０５點，深成指亦軟、半日跌０﹒４８％，創業板指挫
１﹒４２％。兩市半日成交１１７８７億元（人民幣．下同），較上日（２９日）同時段減少
１９６５億元或１４％。
　　行業板塊方面，保險板塊上午挫２﹒３％，領跌大市。中國太保（滬：６０１６０１）跌近
３﹒７％，中國平安（滬：６０１３１８）跌２﹒８％，新華保險（滬：６０１３３６）跌近
２％，中國人壽（滬：６０１６２８）軟１﹒８％。
　　中歐有關電動車關稅問題爭拗多時，歐盟宣布明日起正式啟動對中國製汽車加徵最高
３５﹒３％額外關稅措施。惟投資市場早已消化消息，今日汽車整車板塊無甚反應，海馬汽車
（深：０００５７２）飆逾７％，北汽藍谷（滬：６００７３３）升２﹒５％，長安汽車
（深：０００６２５）、上汽集團（滬：６００１０４）、長城汽車（滬：６０１６３３）則跌
１﹒１２％，比亞迪（深：００２５９４）跌０﹒７％。
　
＊一線城市樓市回暖，地產股半日升１﹒３％＊
　
　　另外，「９２９新政」落地滿月，深滬交出亮眼成績單。其中，深圳樓市成交迅速反彈，一
二手成交量都成倍增長；上海樓市１０月二手成交輕鬆超過２萬套，中介門店新增客戶量累計環
比增長四成。另據機構監測數據，市場對價格的預期也有所改善，一線城市二手房環比降幅已基
本維穩。
　　地產股展開反彈，板塊半日升１﹒３％，華夏幸福（滬：６００３４０）、光明地產
（滬：６００７０８）、上實發展（滬：６００７４８）及萬通發展（滬：６００２４６）漲停
。（ｒｙ）

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