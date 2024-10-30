《經濟通通訊社３０日專訊》滬深股市今早集體低開，滬綜指盤中一度翻紅，惟後繼無力，

半日收跌０﹒８６％，報３２５８﹒０５點，深成指亦軟、半日跌０﹒４８％，創業板指挫

１﹒４２％。兩市半日成交１１７８７億元（人民幣．下同），較上日（２９日）同時段減少

１９６５億元或１４％。

行業板塊方面，保險板塊上午挫２﹒３％，領跌大市。中國太保（滬：６０１６０１）跌近

３﹒７％，中國平安（滬：６０１３１８）跌２﹒８％，新華保險（滬：６０１３３６）跌近

２％，中國人壽（滬：６０１６２８）軟１﹒８％。

中歐有關電動車關稅問題爭拗多時，歐盟宣布明日起正式啟動對中國製汽車加徵最高

３５﹒３％額外關稅措施。惟投資市場早已消化消息，今日汽車整車板塊無甚反應，海馬汽車

（深：０００５７２）飆逾７％，北汽藍谷（滬：６００７３３）升２﹒５％，長安汽車

（深：０００６２５）、上汽集團（滬：６００１０４）、長城汽車（滬：６０１６３３）則跌

１﹒１２％，比亞迪（深：００２５９４）跌０﹒７％。



＊一線城市樓市回暖，地產股半日升１﹒３％＊



另外，「９２９新政」落地滿月，深滬交出亮眼成績單。其中，深圳樓市成交迅速反彈，一

二手成交量都成倍增長；上海樓市１０月二手成交輕鬆超過２萬套，中介門店新增客戶量累計環

比增長四成。另據機構監測數據，市場對價格的預期也有所改善，一線城市二手房環比降幅已基

本維穩。

地產股展開反彈，板塊半日升１﹒３％，華夏幸福（滬：６００３４０）、光明地產

（滬：６００７０８）、上實發展（滬：６００７４８）及萬通發展（滬：６００２４６）漲停

。（ｒｙ）

