  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
傾力救市
etnet專輯
AH股新聞

30/10/2024 15:07

《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒６％，創業板周年日也跌１﹒２％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》今日是深圳創業板開市１５周年，發展至今，創業板上市公司
數量由當年首批２８間飆升４７﹒５倍至１３５８間，總市值超過１２萬億元（人民幣．下同）
。不過，今日Ａ股整體疲軟，創業板指在１５周年日亦收跌１﹒１８％，滬綜指全日收跌
０﹒６１％，報３２６６﹒２４點，深成指則跌０﹒１２％。
　　滬深兩市成交額１８４６６億元，較上個交易日縮量２１５５億元或１０﹒５％。
　　下跌方面，保險股跌足一日，板塊全日挫２﹒６％；銀行、教育板塊跌幅靠前，分別挫
１﹒３％及１﹒２％。歐盟對中國製電動車加徵關稅明日（３１日）起正式實施，除非達成解決
方案，否則措施將為期５年，新能源車概念表現冷靜。
　　值得留意的是，華為概念股午後逆市上漲，潤和軟件（深：３００３３９）、軟通動力
（深：３０１２３６）、常山北明（深：０００１５８）等多股升停。
　
＊美新規影響微，ＡＩ概念續強＊
　
　　美國早前發布的對華ＡＩ等先進技術行業投資限制影響有限，投資市場依然押註國產ＡＩ發
展向好。智譜ＡＩ、ＡＩ手機等板塊延續強勢，兩者全日升幅均約３％。格林精密
（深：３００９６８）、福蓉科技（滬：６０３３２７）、中國長城（深：００００６６）紛紛
漲停。今日商務部表示，中方堅決反對美國出台對中國投資限制最終規則，已經提出嚴正交涉，
並保留採取措施的權利。商務部認為，美方此舉將干擾兩國企業正常經貿合作，損害兩國企業利
益。中方希望美方尊重市場經濟規律，停止將經貿問題政治化、武器化，為中美經貿合作創造良
好環境。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３８８９﹒４５　　－０﹒９０　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３２６６﹒２４　　－０﹒６１　　　　７３０６﹒２０　　
　　上證Ａ股指數　　３４２３﹒５７　　－０﹒６１　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０５３０﹒８５　－０﹒１２　　　１１１６０﹒４０　　
　　深圳創業板指數　２１５１﹒５１　　－１﹒１８　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２７３﹒６７　　－１﹒６４　　　　　４﹒３４　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１２２２﹒７４　　－１﹒３８　　　　　２﹒０４　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

《說說心理話》：講講常見年輕人理財問題！想「人有我有」？認可理財社工分享理財觀念小秘訣！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

日本政局 | 石破茂「過把癮就死」

29/10/2024 16:33

大國博弈

FX MONDAY｜前瞻美國PCE及非農數據｜投機者轉揸美元...

28/10/2024 14:05

貨幣攻略

SFISF登場

23/10/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處