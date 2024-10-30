《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒６％，創業板周年日也跌１﹒２％

《經濟通通訊社３０日專訊》今日是深圳創業板開市１５周年，發展至今，創業板上市公司

數量由當年首批２８間飆升４７﹒５倍至１３５８間，總市值超過１２萬億元（人民幣．下同）

。不過，今日Ａ股整體疲軟，創業板指在１５周年日亦收跌１﹒１８％，滬綜指全日收跌

０﹒６１％，報３２６６﹒２４點，深成指則跌０﹒１２％。

滬深兩市成交額１８４６６億元，較上個交易日縮量２１５５億元或１０﹒５％。

下跌方面，保險股跌足一日，板塊全日挫２﹒６％；銀行、教育板塊跌幅靠前，分別挫

１﹒３％及１﹒２％。歐盟對中國製電動車加徵關稅明日（３１日）起正式實施，除非達成解決

方案，否則措施將為期５年，新能源車概念表現冷靜。

值得留意的是，華為概念股午後逆市上漲，潤和軟件（深：３００３３９）、軟通動力

（深：３０１２３６）、常山北明（深：０００１５８）等多股升停。



＊美新規影響微，ＡＩ概念續強＊



美國早前發布的對華ＡＩ等先進技術行業投資限制影響有限，投資市場依然押註國產ＡＩ發

展向好。智譜ＡＩ、ＡＩ手機等板塊延續強勢，兩者全日升幅均約３％。格林精密

（深：３００９６８）、福蓉科技（滬：６０３３２７）、中國長城（深：００００６６）紛紛

漲停。今日商務部表示，中方堅決反對美國出台對中國投資限制最終規則，已經提出嚴正交涉，

並保留採取措施的權利。商務部認為，美方此舉將干擾兩國企業正常經貿合作，損害兩國企業利

益。中方希望美方尊重市場經濟規律，停止將經貿問題政治化、武器化，為中美經貿合作創造良

好環境。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８８９﹒４５ －０﹒９０

上證綜合指數 ３２６６﹒２４ －０﹒６１ ７３０６﹒２０

上證Ａ股指數 ３４２３﹒５７ －０﹒６１

深證成份指數 １０５３０﹒８５ －０﹒１２ １１１６０﹒４０

深圳創業板指數 ２１５１﹒５１ －１﹒１８

上證Ｂ股指數 ２７３﹒６７ －１﹒６４ ４﹒３４

深證Ｂ股指數 １２２２﹒７４ －１﹒３８ ２﹒０４

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