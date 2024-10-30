【數據前瞻】機構：１０月官方製造業ＰＭＩ料微升至６個月高位

《經濟通通訊社３０日專訊》中國１０月官方和財新製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）將分
別於明日（３１日）及後日（１日）公布，據《路透》綜合３０家分析機構預估中值顯示，中國
１０月官方製造業ＰＭＩ料為４９﹒９，較９月微升０﹒１，創６個月高點；另據２０家機構預
估中值顯示，財新１０月中國製造業ＰＭＩ料升至４９﹒７，上月為４９﹒３。
＊廣發證券：９月底增量政策效果１０月開始顯現＊
廣發證券資深宏觀分析師王丹稱，綜合傳統部門開工率和戰略性新興產業採購經理人指數
（ＥＰＭＩ）代表的新興產業景氣度，預計１０月製造業ＰＭＩ有望超季節性改善。她指出，歷
史上ＰＭＩ在１０月以季節性以下行為主，過去１０年有８年環比下行，但本次有很大特殊性，
因為９月底召開政治局會議部署穩增長屬於首次，政策影響在１０月已開始呈現；同時颱風對９
月沿海經濟的擾動也已過去，１０月經濟應好於９月。
巴克萊銀行預計，因為期一周的國慶假期造成的數據扭曲，１０月官方製造業ＰＭＩ將降至
４９﹒７。另鑑於區域貿易數據（例如韓國）下降速度更快，財新製造業ＰＭＩ在本月將繼續處
於收縮區間。
招商證券首席宏觀經濟分析師張靜靜等報告中指出，１０月高頻數據表現整體好於９月。一
方面，電爐開工率與產能利用率持續上升，水泥熟料產能利用率上升，螺紋鋼產量上升；另一方
面，水泥價格明顯上漲，全國水泥均價創一年以來的新高，且１０月商品房銷售數據改善較明顯
。（ｓｌ）
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