  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

30/10/2024 15:19

【傾力救市】劉世錦談「１０萬億刺激規模」：重點是花錢建新制度

　　《經濟通通訊社３０日專訊》國務院發展研究中心原副主任劉世錦曾在今年９月公開建議中
國當局以發行超長期特別國債等方式，在一至兩年內形成不低於１０萬億元（人民幣．下同）的
經濟刺激規模，而近日外電引述消息指，下月初舉行的全國人大會議可能將批准規模超過１０萬
億元的增量財政刺激方案，在未來幾年內發行特別國債和地方政府債券。「１０萬億刺激計劃」
再掀起熱議，劉世錦昨日（２９日）在一場公開論壇上表示，「撒錢」並不能解決真實難題，此
前發言的重點並非「１０萬億」，而且「刺激是有代價的」。
　　劉世錦表示，其此前發言的重點是「為了穩定經濟，有必要採取短期刺激措施」，而並非
１０萬億的經濟刺激規模。他強調，刺激是有代價的，是用刺激加改革的辦法，花錢去建新制度
，為中長期經濟社會高質量、可持續發展創造不可或缺的制度條件和政策環境。當前宏觀經濟面
臨的主要挑戰，是日益增大的總需求水平下降壓力。近一段時間的數據表明，消費、就業、財政
等重要指標都出現了明顯放緩甚至收縮的跡象。
　　對於擴大消費，他認為，增加有效消費需求，首先要理解現階段消費需求的新特徵。通過消
費補貼等方式，對短期消費增速有直接影響，但對於城市以農民工為主的低收入階層來說，他們
面對的是住房、上學、醫療、社保、養老等難題。在這些難題面前，通過「撒錢」拿到的少許收
入，無疑是杯水車薪。這些難題需要政府搭台子建設，需要政府消費支出和居民消費支出相結合
。（ｓｌ）

《說說心理話》：講講常見年輕人理財問題！想「人有我有」？認可理財社工分享理財觀念小秘訣！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

日本政局 | 石破茂「過把癮就死」

29/10/2024 16:33

大國博弈

FX MONDAY｜前瞻美國PCE及非農數據｜投機者轉揸美元...

28/10/2024 14:05

貨幣攻略

SFISF登場

23/10/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處