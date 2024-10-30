【ＦＯＣＵＳ】歐盟加車稅自砸腳，沙利文拋「正和方針」

【ＦＯＣＵＳ】高舉「綠色轉型」大旗的歐盟，周二（２９日）最終決定對環保、經濟的中

國造電動車祭出高達４５﹒３％關稅，猶如溺水之人追問救生衣是「中國造」還是「歐洲造」。

中歐貿易衝突劍拔弩張之際，去年揭盅「新華盛頓共識」的美國國安顧問沙利文，最新再提出「

正和方針（ｐｏｓｉｔｉｖｅ－ｓｕｍ ａｐｐｒｏａｃｈ）」，呼籲合作夥伴為防止「第二次

中國衝擊」採取行動。



＊反補貼稅最高達３５﹒３％＊



在東西方科技競爭的１３個關鍵領域，遙遙領先的電動車（包括鋰電池）業（另外４個領域

為無人機、高鐵、光伏、石墨烯），似應了「木秀于林，風必摧之」的東方哲學。

經過長逾一年的「補貼」調查和跟北京的拉鋸談判，歐盟委員會周二蓋棺定論－－決定自周

三（３０日）起，在現有１０％關稅的基礎上，對比亞迪、吉利、上汽、特斯拉（上海）等電動

車製造商，加徵７﹒８％至３５﹒３％的反補貼稅，為期５年。

歐盟委員會多達１４３２條內容的官方公報指，調查發現相關補貼包括現金、融資優惠、低

價土地使用權、稅收減免等，而此舉提高了中國電動車在歐盟的市場份額，威脅歐盟發展綠色技

術以應對氣候變化的能力。



＊美籲合作夥伴採取行動＊



盡管歐盟「戴頭盔」稱，仍然對可能的替代解決方案持開放態度，但政治動機溢於言表，皆

因汽車業素來被歐洲視為「皇冠上的寶石」，１４００萬人直接或間接從事汽車製造業，相當於

歐盟就業總人口的逾６％。

將中國製造業技術領先、價格吸引視作「原罪」的，除了歐盟，還有美國。一年前在布魯金

斯學會提出「新華盛頓共識」的沙利文，近日重臨舊地，再呼籲合作夥伴就貿易政策採取「正和

方針」，應對中國「以人為低價向全球市場傾銷過剩產能，迫使世界各地的製造商倒閉，並對供

應鏈進行卡脖子」。

而相關行動包括關稅、與合作夥伴共同尋求新的貿易方式（例如印太經濟框架ＩＰＥＦ、美

洲經濟繁榮夥伴關係ＡＰＥＰ），有針對性的實施敏感技術管制等。



＊難增行業韌性和創就業＊



而繼美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）上月１３日發布對華加徵３０１關稅的最終決定，提

高電動車

、半導體、鋰電池等關稅至１００％、５０％、２５％後，華府本周再落實限制投資中國晶片和

人工智能等敏感技術的最終規則，將於明年１月２日生效。

作為反制，中國繼將矛頭對準歐盟豬肉、乳製品、白蘭地等後，商務部透露正研究提高進口

大排氣量燃油車關稅等措施。此外，國家機關事務管理局、中央直屬機關管理局昨日印發通知，

要求各部門、各單位配備轎車公務用車，帶頭使用國產新能源汽車。

諷刺的是，歐盟對中國電動車正式祭出關稅，老牌車廠德國大眾（ＶＷ）卻正計劃關閉至少

三家境內工廠，以節省成本，恐預示歐盟欲借關稅增強歐洲汽車業韌性和創造就業，反將阻礙技

術進步和環保議程，最終淪竹籃打水兩頭空。

