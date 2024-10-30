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AH股新聞

30/10/2024 17:58

《打擊貪腐》工行杭州金融研修院院長蔣偉涉嚴重違紀違法受查

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中紀委國家監委網站通報，中國工商銀行杭州金融研修院黨委
書記、院長蔣偉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委國家監委駐中國工商銀行紀檢監察組紀律
審查和江蘇省南通市監委監察調查。
　　公開資料顯示，蔣偉曾在工行多家分行工作，２００７年出任工行紹興分行行長，２０１３
年任工行陝西省副行長，２０１６年任工行天津分行行長。２０２２年１月，工行天津分行行長
變更為儲成龍，但當時蔣偉去向無確切消息，數月後才有工商登記顯示其變成工行杭州金融研修
院法定代表人。該學院是為工行在職員工提供非學歷教育和培訓。
　　去年５月，工行天津分行原副行長張希剛被通報受查，同年１０月被雙開，而張希剛曾是蔣
偉於工行天津分行長任內的「搭擋」。
　　張希剛被中紀委國家監委駐工行紀檢監察組查出的問題包括：插手干預下級機構員工薪酬分
配；違規低價購置和幫助關係人低價購置貸款企業房產；工作嚴重失職，肆意妄權，造成重大金
融風險和信貸損失；利用職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為他人在貸款融資等
方面謀取利益，並非法收受他人財物。（ｓｌ）

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