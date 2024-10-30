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AH股新聞

30/10/2024 17:30

《中國要聞》王毅晤俄副外長：中俄關係不針對第三方也不受其干擾

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國外交部長王毅今日（３０日）在北京會見俄羅斯副外長魯
登科時表示，中俄是全面戰略協作夥伴，兩國關係發展有著必然歷史邏輯和強大內生動力，不受
國際風雲變幻影響左右，不針對第三方也不受第三方干擾。雙方並就烏克蘭危機等交換了意見。
　　王毅稱，在國家主席習近平和俄羅斯總統普京掌舵領航下，中俄關係保持健康發展勢頭，符
合兩國人民共同利益，也為維護聯合國憲章宗旨原則做出了各自貢獻。前不久，金磚領導人會晤
在喀山成功舉行，推動金磚機制取得積極進展，促進了全球南方聯合自強，為世界和平穩定起到
重要建設性作用。中俄元首在喀山舉行年內第三次會晤，達成新的重要共識。雙方要共同努力，
統籌協調好各領域合作和各層級交往，把兩國元首的共識落到實處。中國已接任上海合作組織主
席國，願同俄方密切溝通協作，共同推動上合組織取得新發展。
　　魯登科表示，俄中關係發展迅速，處於歷史最好時期。元首外交為兩國關係發展奠定了良好
基礎。前不久，兩國元首在喀山再次會晤，達成重要共識。俄方願同中方一道，認真落實兩國元
首做出的部署，密切高層交往，強化務實合作，繼續就國際地區事務保持協調，推動俄中關系取
得新的發展。（ｓｌ）

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