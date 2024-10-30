《車企血戰》汽車經銷商與銀行就資金緊張座談，商務部等到場指導

《經濟通通訊社３０日專訊》內地汽車經銷商的資金流動性緊張問題已引起國家主管部門高

度重視。全國工商聯汽車經銷商商會表示，昨日召開「金融機構支持汽車經銷行業健康可持續發

展專題座談會」，商務部、人民銀行、全國工商聯等行業主管部門到會調研指導，１１家主要國

有銀行和與汽車經銷行業業務聯繫緊密的全國性商業銀行負責汽車業務和風控部門的領導參加，

１７家汽車經銷商集團代表全行業參與溝通交流。



＊經銷商籲銀行不抽貸斷貸，有條件允許靈活展期＊



會上該商會和汽車經銷商集團代表一致認為，當前汽車經銷行業存在非常大的資金壓力，主

要原因是價格倒掛、返利滯後等外部因素造成；行業目前處於發展的陣痛期，與其他行業相比，

汽車經銷業仍然具有投資優勢。他們建議，金融機構要加大對汽車經銷行業的調研力度，客觀看

待當前階段行業存在的問題和未來發展預期，不要把汽車經銷行業歸類為謹慎類客戶，對汽車經

銷企業做到不抽貸、不斷貸、不壓貸。

此外，對一些資金出現問題、經營正常的企業，在依法合規和風險可控前提下，建議給予相

應資金支持，或允許企業以靈活方式進行展期和延續。同時，優化汽車經銷企業貸款政策，適當

降低門檻，增加對汽車經銷企業的授信額度，放寬抵押物範圍和抵押率，拓寬貸款使用範圍，提

供更加靈活的融資方案。

與會的各家銀行相關負責人則介紹了支持汽車經銷企業紓困解難措施，表示將認真研究商會

和經銷商提出的意見建議和訴求，通過加強內部考核激勵、強化金融科技運用等方式，改善金融

服務質量。

商務部、人民銀行等主管部門強調，汽車市場是國民經濟支柱性產業，惟產業依然處於向上

發展階段，要用好汽車以舊換新政策，實現金融機構與經銷商的合作共贏。

相關部門正根據批示，就汽車經銷行業的資金流動性緊張問題組織專題調研，同時正就出台

具體針對性措施進行可行性研究。（ｓｌ）

