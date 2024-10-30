《神州民企》天能動力（８１９）旗下天能股份首三季純利跌１４％

《經濟通通訊社３０日專訊》天能動力（００８１９）公布，控制約８６﹒５３％權益的天

能股份（滬：６８８８１９）截至９月３０日止首三季純利約１４﹒６億元（人民幣．下同），

跌１４％，營業收入約３２９億元，跌６﹒２％。

該集團指，於９月３０日，天能股份總資產４５４億元，升２６﹒８％，歸屬於天能股份權

益擁有人的總權益約１５９億元，升２﹒９７％。（ｗｈ）



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