《神州民企》復星國際（００６５６）附屬豫園第三季純利增５％

《經濟通通訊社３０日專訊》復星國際（００６５６）公布，附屬豫園股份
（滬：６００６５５）截至９月３０日止第三季純利約１７６６萬元（人民幣．下同），升
５﹒１％，扣除非經常性損益之虧損約２﹒３億元，營業收入８５億元，跌２９﹒５％。
該集團指，首三季純利１１﹒６億元，跌４８﹒１２％，扣除非經常性損益之虧損６﹒７億
元，營業收入約３６１億元，跌８﹒７％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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30/10/2024 08:53
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（滬：６００６５５）截至９月３０日止第三季純利約１７６６萬元（人民幣．下同），升
５﹒１％，扣除非經常性損益之虧損約２﹒３億元，營業收入８５億元，跌２９﹒５％。
該集團指，首三季純利１１﹒６億元，跌４８﹒１２％，扣除非經常性損益之虧損６﹒７億
元，營業收入約３６１億元，跌８﹒７％。（ｗｈ）
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