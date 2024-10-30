《神州民企》復星國際（００６５６）附屬豫園第三季純利增５％

《經濟通通訊社３０日專訊》復星國際（００６５６）公布，附屬豫園股份

（滬：６００６５５）截至９月３０日止第三季純利約１７６６萬元（人民幣．下同），升

５﹒１％，扣除非經常性損益之虧損約２﹒３億元，營業收入８５億元，跌２９﹒５％。

該集團指，首三季純利１１﹒６億元，跌４８﹒１２％，扣除非經常性損益之虧損６﹒７億

元，營業收入約３６１億元，跌８﹒７％。（ｗｈ）



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