《缸邊隨筆－石鏡泉》中証Ａ５００　ＥＴＦ

《缸邊隨筆》文題十分中性：「中証Ａ５００ ＥＴＦ」，無叫大家買。投資先求知，中証

Ａ５００指數是乜？中証Ａ５００ ＥＴＦ又係乜？



在阿爺執正Ａ股的新「國九條」下，首隻寬基（即包括很多股票的）指數，中証Ａ５００指

數，於２０２４年９月２３日正式發布。這是被稱為中國版的標普５００，指數定位於反映各行

業最具代表性的上市公司證券，其成分股覆蓋Ａ股市場５６％的自由流通市值和６４％的營收。



之前也有隻中証５００，少了個Ａ字，其成分股組成便不同。中証Ａ５００指數較偏重於「

新經濟」，截至２０２４年８月２７日，中証Ａ５００指數較滬深３００指數：



顯著超配的行業為：



電力設備（＋１﹒５％）、有色金屬（＋１﹒３５％）、醫藥生物（＋１﹒３４％）、國防

軍工（＋１﹒１３％）。



顯著低配的行業為：



非銀金融（－４﹒４％）、銀行（－３﹒４６％）、食品飲料（－１﹒８５％）。



可見中証Ａ５００是側重阿爺的布局－－



新能源、創新藥、商業航天、國產大飛機、低空經濟等新質生產力行業，減少布局於傳統舊

經濟行業。發展下去，中証Ａ５００就難保沒有多隻如美股的「納指七雄」。有幾多雄？唔知，

兩三年後再評。



由於上証Ａ５００是阿爺有心要培育成中國的標普５００，又由於阿爺日後要托住個市也是

透過這些寬基ＥＴＦ來做，故上証Ａ５００和滬深３００的ＥＴＦ，將是穿了黃馬褂的御前帶刀

待衛，是阿爺今時的金融紅人，故不少國內外基金公司均爭相申請批文去設立中証Ａ５００指數

的ＥＴＦ。



１０月１９日拿到批文的首批中証Ａ５００場外基金中，多數宣布於２５日啟動發行，這些

基金公司包括：



南方基金、嘉實基金、景順長城基金、富國基金、國泰基金、華泰柏瑞基金、摩根資產管理

、泰康基金、銀華基金、招商基金、華夏基金、天弘基金、博時基金、廣發基金、中歐基金、華

安基金、萬家基金、易方達基金、大成基金、華商基金（夠未？）都會於：



１０月２５日集體開售，會陸續在１１月７日至１４日結束募集，每隻基金規模由２０億人

仔至８０億人仔不等。以最低的２０億人仔計，２０隻基金共募資４００億人仔，來買中証

Ａ５００的成分股。



＊中証Ａ５００成分股易升難跌＊



這些基金買了股就會鎖起一段時間，如日後再有更多的中証Ａ５００指數ＥＴＦ獲批成立，

有關的成分股會被這些基金吸、吸、吸。市場貨源一旦少了，以至枯竭，有關股價，怕是易升難

跌。



點投資好？



１﹒ 認購中証Ａ５００指數ＥＴＦ，一般去銀行可買到，時限無多，她們在１１月７日至

１４日便結束募集。



２﹒ 閣下想單挑，表演下閣下的慧眼揀股，則不妨在５００隻成分股中買獨贏。不過筆者

暫時未搵齊是哪５００隻Ａ股，要不，就在前１５大成分股中揀心水。



是否買中証Ａ５００指數ＥＴＦ，又或怎去買其成分股，自決。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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