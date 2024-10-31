《國企紅籌》廣發証券升４％，第三季純利升８９％至２４億人幣

《經濟通通訊社３１日專訊》廣發証券（０１７７６）現價升４﹒１％，報１１﹒２２元，

該股成交約６８５萬股，涉資７６８７萬元，盤中高見１１﹒４６元，最低見１０﹒８８元。

集團公布，截至９月３０日止第三季純利約２４億元人幣，升８９％，每股盈利２９分，扣

除非經常性損益之純利２１億元人幣，升６３％，營業收入７３﹒６億元人幣，升５４％。

該集團指，首三季純利６７億元人幣，升１６﹒４％，每股盈利８０分，扣除非經常性損益

之純利６４億元人幣，升２１﹒５％，營業收入１９１億元人幣，升６％。

現時，恒生指數報２０４７０，升８９點或升０﹒４％，主板成交逾８２３億元。國企指數

報７３２６，升４０點或升０﹒６％。恒生科技指數報４５５１，升３７點或升０﹒８％。

即月期指新報２０５０８，升６８點，高水３８點。即月國指期貨報７３４６，升３６點，

高水１９點。即月科指期貨新報４５６５，升３３點，高水１４點。

上證綜合指數報３２７８，升１１點或升０﹒４％，成交５４２５﹒２５億元人民幣。

深證成份指數報１０６２５，升９４點或升０﹒９％，成交８３５３﹒９４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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廣發証券（０１７７６） １１﹒２２元 升４﹒０８％

招商證券（０６０９９） １３﹒４８元 升５﹒１５％

中國銀河（０６８８１） ７﹒０２元 升４﹒６２％

中州證券（０１３７５） １﹒９元 升３﹒８３％

ＨＴＳＣ（０６８８６） １３﹒２６元 升３﹒４３％

國泰君安（０２６１１） １１﹒５元 升２﹒８６％

海通證券（０６８３７） ６﹒６１元 升１﹒３８％

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（ｖｓ）

