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AH股新聞

31/10/2024 12:00

《國企紅籌》廣發証券升４％，第三季純利升８９％至２４億人幣

　　《經濟通通訊社３１日專訊》廣發証券（０１７７６）現價升４﹒１％，報１１﹒２２元，
該股成交約６８５萬股，涉資７６８７萬元，盤中高見１１﹒４６元，最低見１０﹒８８元。
　　集團公布，截至９月３０日止第三季純利約２４億元人幣，升８９％，每股盈利２９分，扣
除非經常性損益之純利２１億元人幣，升６３％，營業收入７３﹒６億元人幣，升５４％。
　　該集團指，首三季純利６７億元人幣，升１６﹒４％，每股盈利８０分，扣除非經常性損益
之純利６４億元人幣，升２１﹒５％，營業收入１９１億元人幣，升６％。
　　現時，恒生指數報２０４７０，升８９點或升０﹒４％，主板成交逾８２３億元。國企指數
報７３２６，升４０點或升０﹒６％。恒生科技指數報４５５１，升３７點或升０﹒８％。
　　即月期指新報２０５０８，升６８點，高水３８點。即月國指期貨報７３４６，升３６點，
高水１９點。即月科指期貨新報４５６５，升３３點，高水１４點。
　　上證綜合指數報３２７８，升１１點或升０﹒４％，成交５４２５﹒２５億元人民幣。
　　深證成份指數報１０６２５，升９４點或升０﹒９％，成交８３５３﹒９４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　廣發証券（０１７７６）　１１﹒２２元　升４﹒０８％
　　招商證券（０６０９９）　１３﹒４８元　升５﹒１５％
　　中國銀河（０６８８１）　７﹒０２元　　升４﹒６２％
　　中州證券（０１３７５）　１﹒９元　　　升３﹒８３％
　　ＨＴＳＣ（０６８８６）　１３﹒２６元　升３﹒４３％
　　國泰君安（０２６１１）　１１﹒５元　　升２﹒８６％
　　海通證券（０６８３７）　６﹒６１元　　升１﹒３８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｖｓ）

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