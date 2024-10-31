《神州民企》贛鋒鋰業（０１７７２）第三季純利跌２５％

《經濟通通訊社３１日專訊》贛鋒鋰業（０１７７２）（深：００２４６０）公布，截至９
月３０日止第三季純利約１﹒２億元（人民幣．下同），跌２４﹒９％，每股盈利６分，扣除非
經常性損益之虧損１﹒９億元，營業收入４３億元，跌４２﹒５％。
該集團指，首三季虧損６﹒４億元，去年同期純利６０億元，每股虧損３２分，扣除非經常
性損益之虧損３﹒６億元，營業收入１３９億元，跌４５﹒８％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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31/10/2024 08:54
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月３０日止第三季純利約１﹒２億元（人民幣．下同），跌２４﹒９％，每股盈利６分，扣除非
經常性損益之虧損１﹒９億元，營業收入４３億元，跌４２﹒５％。
該集團指，首三季虧損６﹒４億元，去年同期純利６０億元，每股虧損３２分，扣除非經常
性損益之虧損３﹒６億元，營業收入１３９億元，跌４５﹒８％。（ｗｈ）
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