《神州民企》贛鋒鋰業（０１７７２）第三季純利跌２５％

《經濟通通訊社３１日專訊》贛鋒鋰業（０１７７２）（深：００２４６０）公布，截至９

月３０日止第三季純利約１﹒２億元（人民幣．下同），跌２４﹒９％，每股盈利６分，扣除非

經常性損益之虧損１﹒９億元，營業收入４３億元，跌４２﹒５％。

該集團指，首三季虧損６﹒４億元，去年同期純利６０億元，每股虧損３２分，扣除非經常

性損益之虧損３﹒６億元，營業收入１３９億元，跌４５﹒８％。（ｗｈ）



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