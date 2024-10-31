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AH股新聞

31/10/2024 08:47

《駐京專電》內地推可再生能源替代行動，明年消費量１１億噸標煤

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》國家發改委、工信部、住建部、交通運輸
部、國家能源局、國家數據局等六部門３０日對外發布關於大力實施可再生能源替代行動的指導
意見。意見提出，「十四五」重點領域可再生能源替代取得積極進展，２０２５年全國可再生能
源消費量達到１１億噸標煤以上；「十五五」各領域優先利用可再生能源的生產生活方式基本形
成，２０３０年全國可再生能源消費量達到１５億噸標煤以上，有力支撐實現碳達峰目標。
　　指導意見提出，源網荷儲一體推進，全面提升可再生能源安全可靠供應能力；統籌可再生能
源供給與重點領域綠色能源消費，加快推進增量替代，穩步擴大存量替代，穩妥推動可再生能源
有序替代傳統化石能源；協同推進可再生能源與工業、交通、建築、農業農村等領域融合替代，
經濟高效推進發電、供熱、制氣、制氫多元發展和替代；大力推動新技術攻關試點，創新體制機
制，加快培育可再生能源替代的新場景、新模式、新業態。
　　在加快推進重點領域可再生能源替代應用方面，指導意見提出，協同推進工業用能綠色低碳
轉型，加快交通運輸和可再生能源融合互動，深化建築可再生能源集成應用，全面支持農業農村
用能清潔化現代化，統籌新基建和可再生能源開發利用。

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