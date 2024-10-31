《駐京專電》統計局進行第三次全國時間利用調查，助分析民生福祉

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》國家統計局發布第三次全國時間利用調查

公報。第三次全國時間利用調查將居民一天中的活動劃分為６個主要活動領域、１３個主要活動

大類。其中，在１３個主要活動大類中有７個大類設置了細分項，活動類別擴展至３４個，部分

類別內涵和外延有所調整，以便更科學精準地對居民時間利用分配情況進行刻畫和反映。

時間利用調查是國際通行的一項社會調查，主要通過採集居民在一段特定時間內的活動信息

，反映居民在個人生理必需活動、有酬勞動、無酬勞動、個人自由支配活動等各項活動的時間投

入，被世界各國廣泛應用於評估居民生活質量、測量無酬勞動對經濟發展的貢獻以及分析民生福

祉政策影響等。



＊調查範圍擴大，１０﹒７萬人參與＊



國家統計局社科文司負責人表示，中國於２００８年、２０１８年開展了兩次時間利用調查

，為健全社會統計調查體系、開展民生福祉分析和國際比較研究等提供了統計數據支撐。第三次

全國時間利用調查在調查範圍、調查對象、調查內容、調查方式上都基於前兩次調查進行了優化

。其中，調查範圍有擴大。前兩次時間利用調查覆蓋全國約三分一地區，調查對象分別為１﹒７

萬戶家庭、３﹒７萬人，２萬戶家庭、４﹒９萬人。第三次全國時間利用調查將調查範圍擴大至

３１個省（區、市）和新疆生產建設兵團，使用統一的抽樣方法抽選出３﹒８５萬戶城鄉居民家

庭、共１０﹒７萬人參與調查。

