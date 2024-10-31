【數據解讀】統計局：十月製造業企業生產擴張加快，市場預期改善

《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，今年１０月國內製造業採購經理指數

（ＰＭＩ）５０﹒１％、已連續兩個月回升。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河在解讀數據時表示，１０月，製造業企業生產

擴張加快。新訂單指數為５０％，比９月上升０﹒１個百分點，升至臨界點。從行業看，通用設

備、汽車、電氣機械器材等行業生產指數和新訂單指數均位於５４％以上，產需釋放較快；木材

加工及傢具、化學原料及化學製品、非金屬礦物製品等行業生產指數和新訂單指數均低於臨界點

，產需仍顯不足。

同時，受近期部分大宗商品價格上漲等因素影響，製造業市場價格總體水平明顯改善。從

行業看，黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工等行業主要原材料購進價格指數和

出廠價格指數均升至６０％以上高位景氣區間，相關行業原材料採購價格和產品銷售價格上漲較

多。



＊生產經營活動預期指數５４％，近４個月高點＊



市場預期有所改善。生產經營活動預期指數為５４％，比９月上升２個百分點，為近４個月

高點，表明隨著推動經濟回升向好的積極因素累積增多，企業信心有所增強。從行業看，食品及

酒飲料精制茶、黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工、汽車、電氣機械器材等行

業生產經營活動預期指數均位於５７％以上較高景氣區間，企業對行業發展預期較為樂觀。

從企業規模來看，大中型企業ＰＭＩ繼續回升。大型企業ＰＭＩ為５１﹒５％，比９月上升

０﹒９個百分點，景氣水平穩中有升；中型企業ＰＭＩ為４９﹒４％，比９月上升０﹒２個百分

點，景氣水平繼續改善；小型企業ＰＭＩ為４７﹒５％，比９月下降１個百分點，景氣水平有所

回落。（ｌｃ）

