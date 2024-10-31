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AH股新聞

31/10/2024 10:37

【數據解讀】統計局：國慶假期帶動，服務業活動指數重返景氣區間

　　《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，１０月非製造業商務活動指數為５０﹒２％
，比９月上升０﹒２個百分點，回升至臨界點以上。
　　國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河在解讀數據時表示，１０月服務業商務活動指
數重回景氣區間。從行業看，受國慶假期帶動，與居民旅遊出行相關的鐵路運輸、航空運輸、生
態保護及公共設施管理等行業商務活動指數均升至５５％以上較高景氣區間，市場活躍度明顯提
升；郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務等行業商務活動指數在６０％以上高位運行，業務總量
保持較快增長。
　
＊房地產等行業商務活動指數仍低於臨界點＊
　
　　住宿、房地產等行業商務活動指數仍低於臨界點，但景氣水平有所改善。從市場預期看，業
務活動預期指數為５６﹒２％，比９月上升１﹒６個百分點，升至較高景氣區間，其中鐵路運輸
、郵政、貨幣金融服務、資本市場服務等行業業務活動預期指數均高於６５％，相關行業企業對
市場發展前景看好。
　　建築業商務活動指數保持擴張。建築業商務活動指數為５０﹒４％，比９月下降０﹒３個百
分點，繼續保持在臨界點以上。其中，土木工程建築業商務活動指數升至５５％以上較高景氣區
間，表明基礎設施項目建設施工進度有所加快。從市場預期看，業務活動預期指數為５５﹒２％
，比９月上升２﹒１個百分點，建築業企業對近期行業發展信心有所增強。（ｌｃ）

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