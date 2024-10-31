《經濟通通訊社３１日專訊》Ａ股上市公司三季報已完成披露，社保基金持股也最終浮出水

面。據統計，社保基金三季度末現身逾６００隻個股前十大流通股東名單中，合計持股量近

１１４億股，持股市值達到１８８６億元（人民幣．下同）。

調倉動向方面，第三季度社保基金新進９０股、增持２０１股、減持１７６股，１３６股持

倉保持不變。社保基金持有期限最長的是中南傳媒（滬：６０１０９８），自２０１２年一季度

以來，已累計連續持有５１個季度，最新持股量為１１６７萬股，佔流通股比例為０﹒６５％。

增持方面，社保基金對１３隻個股的持股量翻倍。其中，廣西能源（滬：６００３１０）有

４隻社保基金持倉，持股達到４８１０﹒２６萬股，較二季度末增持幅度近３７０％。此外，芯

動聯科、中遠海科、艾德生物、金誠信、芒果超媒等個股增持幅度居前。

截至三季度末，社保基金對華魯恒升（滬：６００４２６）的持股市值最高，４隻社保基金

合計持倉１﹒３７億股，期末持股市值３５﹒７８億元；其次是三一重工（滬：６０００３１）

，兩隻社保基金持倉１﹒４８億股，期末持股市值２７﹒８８億元。

社保基金新建倉股票也值得關注。第三季度新進重倉的９０隻個股中，艾羅能源

（滬：６８８７１７）的持股佔比最高，佔流通股比例為４﹒７３％；其次是美埃科技

（滬：６８８３７６），持股比例為３﹒１７％；其他較高比例持股的還有振華風光、匯綠生態

、迪哲醫藥等。（ｌｃ）

