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AH股新聞

31/10/2024 11:48

《提振Ａ股》社保基金三季度末Ａ股持倉市值近１９００億元人民幣

　　《經濟通通訊社３１日專訊》Ａ股上市公司三季報已完成披露，社保基金持股也最終浮出水
面。據統計，社保基金三季度末現身逾６００隻個股前十大流通股東名單中，合計持股量近
１１４億股，持股市值達到１８８６億元（人民幣．下同）。
　　調倉動向方面，第三季度社保基金新進９０股、增持２０１股、減持１７６股，１３６股持
倉保持不變。社保基金持有期限最長的是中南傳媒（滬：６０１０９８），自２０１２年一季度
以來，已累計連續持有５１個季度，最新持股量為１１６７萬股，佔流通股比例為０﹒６５％。
　　增持方面，社保基金對１３隻個股的持股量翻倍。其中，廣西能源（滬：６００３１０）有
４隻社保基金持倉，持股達到４８１０﹒２６萬股，較二季度末增持幅度近３７０％。此外，芯
動聯科、中遠海科、艾德生物、金誠信、芒果超媒等個股增持幅度居前。
　　截至三季度末，社保基金對華魯恒升（滬：６００４２６）的持股市值最高，４隻社保基金
合計持倉１﹒３７億股，期末持股市值３５﹒７８億元；其次是三一重工（滬：６０００３１）
，兩隻社保基金持倉１﹒４８億股，期末持股市值２７﹒８８億元。
　　社保基金新建倉股票也值得關注。第三季度新進重倉的９０隻個股中，艾羅能源
（滬：６８８７１７）的持股佔比最高，佔流通股比例為４﹒７３％；其次是美埃科技
（滬：６８８３７６），持股比例為３﹒１７％；其他較高比例持股的還有振華風光、匯綠生態
、迪哲醫藥等。（ｌｃ）

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