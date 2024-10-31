《中國要聞》中國結算帳戶平台、身份信息核查系統周六暫停服務

《經濟通通訊社３１日專訊》中國證券登記結算有限責任公司發布通知稱，因技術系統測試
，公司統一帳戶平台、身份信息核查系統於周六（２日）全天暫停對外服務，當日所有與統一帳
戶平台、身份信息核查系統交互的數據均為測試數據，僅供技術系統測試使用，非業務處理依據
。請各市場參與人做好相關準備。（ｌｃ）
【與拍賣官看藝術】東南亞藝術市場是下一個熱點？一探各地獨特及吸引之處！► 即睇
31/10/2024 16:19
《經濟通通訊社３１日專訊》中國證券登記結算有限責任公司發布通知稱，因技術系統測試
，公司統一帳戶平台、身份信息核查系統於周六（２日）全天暫停對外服務，當日所有與統一帳
戶平台、身份信息核查系統交互的數據均為測試數據，僅供技術系統測試使用，非業務處理依據
。請各市場參與人做好相關準備。（ｌｃ）
【與拍賣官看藝術】東南亞藝術市場是下一個熱點？一探各地獨特及吸引之處！► 即睇
上一篇新聞︰31/10/2024 16:32 長汽（０２３３３）據報擬發可換股債券，集資最多７８億元
下一篇新聞︰31/10/2024 16:18 《華為動向》任正非最新談話：華為要向美國學習開放性、包容性
31/10/2024 16:57 交通銀行（０３３２８）︰李曜辭任外部監事，即日起生效
31/10/2024 16:18 《提振Ａ股》上交所舉辦交流會，研討ＥＴＦ市場生態圈建設等內容
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF