《中國要聞》中國結算帳戶平台、身份信息核查系統周六暫停服務

《經濟通通訊社３１日專訊》中國證券登記結算有限責任公司發布通知稱，因技術系統測試

，公司統一帳戶平台、身份信息核查系統於周六（２日）全天暫停對外服務，當日所有與統一帳

戶平台、身份信息核查系統交互的數據均為測試數據，僅供技術系統測試使用，非業務處理依據

。請各市場參與人做好相關準備。（ｌｃ）

