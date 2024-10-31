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31/10/2024 16:19

《中國要聞》中國結算帳戶平台、身份信息核查系統周六暫停服務

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中國證券登記結算有限責任公司發布通知稱，因技術系統測試
，公司統一帳戶平台、身份信息核查系統於周六（２日）全天暫停對外服務，當日所有與統一帳
戶平台、身份信息核查系統交互的數據均為測試數據，僅供技術系統測試使用，非業務處理依據
。請各市場參與人做好相關準備。（ｌｃ）

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