《神州頭條》財經報章頭版摘要：Ａ股三季報收官，近八成實現盈利

《經濟通通訊３１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



上市公司三季報披露收官

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截至１０月３０日晚間記者發稿時，５３４８家Ａ股上市公司披露２０２４年三季報，其中，

２４６５家公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增長，佔比４６﹒０９％；２１５家公司

擬現金分紅。



大力實施可再生能源替代行動

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發改委、工信部、住建部、交通部、國家能源局、國家數據局１０月３０日發布的《關於大力實

施可再生能源替代行動的指導意見》提出，全面提升可再生能源供給能力。加快推進大型風電光

伏基地建設，加快建設數字化智能化電網，加強充電基礎設施、加氣站、加氫站建設。



基建投資料保持合理增長

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今年新增專項債額度即將用完、超長期特別國債正陸續下達使用、明年部分「兩重」建設項目清

單和中央預算內投資計劃提前下達；專家表示，多路資金加快落地，重大項目儲備充足，實物工

作量有望加快形成，各方面有利因素將支持基建投資保持合理增長。





《上海證券報》



全國統一大市場建設再提速

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為健全促進全國統一大市場建設的各項制度規則，一系列改革舉措正在加快落地推進。發改委正

著力推動市場基礎制度規則統一，修訂市場准入負面清單，進一步壓減清單事項，對短期不具備

全國放開條件的，通過放寬准入試點先行探索。



超５３００家Ａ股公司三季報「交卷」，多個行業業績回暖

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據統計，截至１０月３０日晚９時，Ａ股共有５３３６家公司披露２０２４年三季報，今年前三

季度，５３３６家公司合計營業收入達５２﹒１６萬億元人民幣，同比下降０﹒８７％；合計歸

母淨利潤達４﹒４１萬億元人民幣，同比下降０﹒４７％。其中，４１０７家上市公司實現盈利

，佔比為７６﹒９７％。



深交所召開創業板高質量發展座談會

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２０２４年１０月３０日，創業板迎來十五周歲生日。深交所組織召開創業板高質量發展座談會

，總結創業板十五年改革發展經驗，就如何進一步深化改革、更好發揮創業板功能作用等市場關

切的問題充分聽取意見建議。深交所主要負責人、１１家證券公司及４家上市公司負責人參加會

議。





《證券時報》



三季報收官，近八成上市公司實現盈利

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Ａ股上市公司三季報披露收官，統計數據顯示，近八成上市公司前三季度實現盈利，近五成實現

淨利潤正增長。消費品行業呈現明顯修復態勢，高技術製造業經營具有韌性，兩大行業多家上市

公司業績超預期，機構預期其亮眼表現具有延續性。



「進博會」播下的種子，在中國遍地開花

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自２０１８年首次舉辦以來，進博會持續發揮國際採購、投資促進、人文交流、開放合作「四大

平台」功能，成為各國企業展示創新成果、拓展國際市場的重要舞台，更是中國推動高水平開放

、與世界共享發展機遇的生動實踐。



人行流動性管理工具持續豐富

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人行近日宣布啟用公開市場買斷式逆回購操作工具，標誌著人行流動性管理工具進一步豐富。今

年以來，人行貨幣政策工具箱經歷了一系列重大調整，不論是改變７天期逆回購、中期借貸便利

等原有公開市場操作工具的招標方式，還是新增國債買賣、臨時隔夜正回購和逆回購，以及最新

的買斷式逆回購，這些改革都有益於捋順利率傳導機制，進一步增強人行對流動性調控的精準度

和掌控力。（ｌｃ）

