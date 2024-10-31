《鍾之日記》十月股海翻波，Ａ場港股同跌

《鍾之日記》１０月３１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



１０月最後一個交易日，香江魚缸收跌，祖國股市收升。恒指今早高開３３點，中國１０月

官方製造業ＰＭＩ好過預期，Ａ股向上帶動港股升幅擴大，最多升１７２點，惟午後升勢不保，

最終以全日最低位收市，收報２０３１７，跌６３點或０﹒３％；大市全日成交１５４４﹒７９

億元。

內地９月底一系列增量刺激措施出台，引發股市暴升，港股更在內地黃金周長假期間升上

１０月７日的２３２４１點的２０２２年２月以來新高，奈何Ａ股復市即變臉，恒指在１０月８

日大跌９％，隨後的日子不斷走低，全月回吐８１６點或３﹒９％，終止連升兩個月。



＊Ａ股未能收復三千三，全月跌１﹒７％＊



滬綜指今日收升０﹒４２％，報３２７９﹒８２點，未能收復三千三；深成指小升

０﹒５７％，創業板指升０﹒６％。成交放量，兩市全日交易額突破２﹒２萬億元人民幣，為

１０月９日以來最高，較上個交易日大增二成。

９月底一系列增量刺激措施出台，鼓舞Ａ股暴漲收尾，投資者經過十一長假的醞釀期待，於

１０月８日蜂擁入市，兩市創出３﹒４５萬億元人幣的天量成交。惟Ａ股當日坐過山車，先飆升

一成衝上３６７４點，再急速回落、升幅腰斬收市，隔日（９日）更開啟跌勢，滬指單日挫

６﹒６％，令假期前摩拳擦掌的投資者大感失望。

隨後多項經濟數據公布，９月新增貸款遠遜預期，進出口增速雙雙放緩，同月ＣＰＩ、

ＰＰＩ數據均遜預期，三季度ＧＤＰ增速則放緩至４﹒６％……數據反映中國內需依然疲弱，令

Ａ股走勢反覆，經常維持升一日跌一日的狀態。全月計，滬綜指累跌１﹒７％，相比９月全月大

漲１７％，差距頗大。



＊憧憬政策利好，內房股回勇＊



工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行六大國有行今早發公告，

將從明天（１１月１日）起，陸續對商業性個人住房貸款利率（ＬＰＲ）實行新的定價機制。當

存量房貸利率較新發放房貸利率偏離度超３０個基點時，借款人可與銀行協商調整。原本重定價

周期最短為１年的行政性限制取消，借款人可申請將重定價周期調整為三個月、六個月或一年。

不過，整個還款周期裏，房貸利率重定價周期只能調整一次。

市場分析指，上述政策落地，意味著存量房貸利率會較快跟進新發放房貸利率同步下調，這

樣基於新、老房貸利率差的提前還貸的必要性就會顯著下降。對於銀行來說，存量房貸利率較快

跟進新發放房貸利率下調，對淨息差會有一定下拉作用。

對於房貸借款人來說，如果未來貸款利率繼續下行，那麼將重定價周期縮短就能更早地享受

ＬＰＲ下調帶來的優惠。

有機構預計，１１月新發放居民房貸利率會跟進大幅下調，考慮穩樓市政策正在全面加碼，

預計新發放居民房貸利率下調幅度平均會超過２５個基點。

另外，人行在官網新設「商業性個人住房貸款加權平均利率」欄目，並披露２０２４年第三

季度全國新發放商業性個人住房貸款加權平均利率為３﹒３３％。以後每年１月、４月、７月、

１０月末，人行會公布上一季度全國新發放房貸利率水平，供銀行和借款人參考。

值得一提的是，截至１０月２８日，２１家全國性銀行已對共計５３６６﹒７萬筆、

２５﹒２萬億元人幣的存量房貸完成批量下調，各地方法人銀行也會在今日完成批量調整。

市場衝擊政策利好行業發展，內房股今造好，融創（０１９１８）飆７﹒５％，華潤置地

（０１１０９）收漲２﹒８％，萬科（０２２０２）升２﹒３％，越秀地產（００１２３）升

２﹒２％，綠城中國（０３９００）升１﹒４％。



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