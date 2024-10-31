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AH股新聞

31/10/2024 08:47

【歐盟加稅】王毅：歐盟對華電動車加徵關稅明顯違背世貿規則

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中國外交部長王毅３０日在北京同芬蘭外長瓦爾托寧舉行會談
。王毅指出，歐盟對中國電動汽車加徵關稅，明顯違背世貿規則，違反自由貿易原則。
　　王毅表示，中芬建交以來始終相互理解、相互尊重，兩國關係保持長期健康發展，成為中歐
關係中重要的穩定性因素。斯圖布總統此次率高規格代表團來華國事訪問，既是賡續友誼之旅，
也是拓展合作之行。昨天，習近平主席同斯圖布總統進行深入戰略溝通，為中芬關係下步發展提
供戰略引領。兩國外交部門要密切溝通協作，落實好兩國元首達成的重要共識，加強各領域互利
合作，共同應對全球性挑戰，推動中芬關係邁上新的更高水平。
　
＊冀芬蘭推動歐盟妥處分歧＊
　
　　王毅又指，歐盟對中國電動汽車加徵關稅，明顯違背世貿規則，違反自由貿易原則。中國始
終認為開放才能進步，保護主義沒有前途，普惠包容的經濟全球化符合各方利益。希望芬蘭發揮
建設性作用，推動歐盟避免將經貿問題政治化，通過對話協商妥善解決分歧，共同維護中歐關係
大局。
　　瓦爾托寧表示，芬方期待同中方密切合作，落實好兩國元首達成的重要共識，加強在低碳、
綠色能源、循環經濟等領域合作，共同應對氣候變化等全球性挑戰。作為歐盟成員，芬蘭希望歐
中關係保持建設性發展，支持雙方加強合作、妥處分歧。（ｒｙ）

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