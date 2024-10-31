【歐盟加稅】歐盟今起正式徵稅，上汽集團：擬起訴至歐盟法院

《經濟通通訊社３１日專訊》當地時間１０月２９日，歐盟委員會稱結束了反補貼調查，決

定對中國電動汽車徵收為期五年的額外關稅，相關決定今日起正式實施。上汽集團

（滬：６００１０４）通過微信公眾號發文回應稱，對歐盟裁定深表遺憾，擬採取必要法律措施

，將本案起訴至歐盟法院，維護自身合法權益。

上汽集團還透露，此次歐盟反補貼調查涉及商業敏感信息，對於補貼的認定存在錯誤，並忽

略了上汽集團提交的部分關鍵信息和抗辯意見，虛增了多個項目的補貼率。上汽集團已通過提交

調查問卷、書面抗辯、聽證會陳述意見等多種方式，提供了數以千計的文件材料和書面證據，進

行法律抗辯。



＊第三季純利大降九成，集團稱再加大出海力度＊



對於歐盟重點針對集團純電車型加徵高達３５﹒３％的額外關稅，上汽指將推高歐洲消費者

的購車成本，阻礙電動汽車的普及步伐。目前上汽正採取一系列措施以增強自身應對歐洲貿易壁

壘的適應能力，包括加大力度向歐洲市場引入搭載各種動力系統的全新車型，進一步豐富上汽

ＭＧ在歐洲的產品序列，提升服務效能等。

值得留意的是，上汽集團第三季度淨利潤２﹒７９７億元人民幣，同比下降９３﹒５３％；

前三季度淨利潤６９﹒０７億元，同比減少３９﹒４５％。（ｒｙ）

