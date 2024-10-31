【傾力救市】２１家銀行已完成下調２５萬億元存量房貸利率

《經濟通通訊社３１日專訊》據央視報道，截至１０月２８日，２１家全國性銀行已完成對

存量房貸利率的批量調整，共計５３６６﹒７萬筆、２５﹒２萬億元（人民幣．下同）存量房貸

利率完成下調，各地方法人銀行也即將在今日完成批量調整。

專家表示，未來一段時間，如果政策利率保持穩定，預計新發放房貸利率保持穩定，存量房

貸利率將無需再進行調整。如果新發放房貸利率加點幅度進一步下降，存量房貸利率也會跟隨下

行，銀行會綜合考慮吸儲和經營成本等因素合理確定新發放房貸利率。

「本輪批量調整後，存量房貸利率降至３﹒３％，如果存量房貸與新發放房貸差異大於３０

基點，將推動新一輪存量房貸利率下調。因此，預計銀行會較少發放利率低於３％的房貸，新發

放房貸與存量房貸的利差也將保持總體穩定。」專家表示。

另外，自１１月１日起，合同約定為浮動利率的，商業性個人住房貸款借款人可與銀行業金

融機構協商約定重定價周期。中國銀行也已經公告，客戶可向該行申請變更重定價周期，但同一

筆貸款存續期內客戶僅可申請調整１次。調整後的重定價周期可選擇３個月、６個月或１２個月

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