【數據解讀】分析：ＰＭＩ回暖為第四季經濟開好頭，關注美大選

《經濟通通訊社３１日專訊》據《路透》報道，儘管有十一長假擾動，中國１０月官方製造
業ＰＭＩ仍超預期站上了榮枯線、並創下半年高點，非製造業ＰＭＩ亦保持擴張，這得益於９月
下旬以來出台的一系列增量政策，市場需求和信心有所恢復。
分析人士表示，製造業回暖為四季度經濟開了個好頭，料四季度經濟將略有改善。製造業
ＰＭＩ價格相關分項改善顯著，也預示政府在努力擺脫通縮壓力。不過，中小企業新訂單指數仍
在榮枯線以下值得關注，需要繼續加大擴大內需相關政策的力度。
＊美國大選後，中國政策前景料獲更多暗示＊
經濟學人智庫（ＥＩＵ）中國經濟高級分析師徐天辰說：「製造業ＰＭＩ回升至擴張區間，
反映財政支出加速，特別是鋼鐵、化工企業開工率走高，帶動製造業活動進一步升溫。」
保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威認為，隨著貨幣和財政政策的放鬆，預計第四
季度的經濟勢頭將略有改善。他並表示，９月底政治局會議上政策立場的轉變有助於減輕地方政
府的財政壓力。實現５％左右增長目標的政策意圖已轉化為實際行動。下一個問題是明年的經濟
增長前景；預計將在美國大選後，從中國政府獲得更多關於政策前景的暗示。（ｒｙ）
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