《中國要聞》騙保案及走私案發酵，阿斯利康中國總裁王磊配合調查

《經濟通通訊社３１日專訊》全球創新藥巨頭阿斯利康中國區一把手正在配合調查。阿斯利

康全球及中國官方網站昨晚（３０日）披露，公司全球執行副總裁、國際業務主席及中國總裁王

磊正在中國配合調查。阿斯利康中國在現任總經理（賴明隆）的帶領下正常運營。如要求，阿斯

利康將全力配合調查。

據內媒報道，王磊本人原計劃出席下月國內某大型展會，並接受採訪，他在１０月２９日早

上還發布過一條朋友圈信息。王磊１９７２年出生，江蘇無錫人，畢業於上海外國語大學，最初

的職業是導遊，後曾供職於另一跨國藥企羅氏。２０１３年３月，王磊加入阿斯利康中國，四年

連升四級，是極少數進入跨國藥企全球管理層的本土人才。



＊或與阿斯利康涉及的醫保騙保和藥品走私案件相關＊



據了解，王磊本次配合調查或與此前阿斯利康涉及的醫保騙保和藥品走私案件相關。

２０２２年１月２９日，國家醫保局通報稱，阿斯利康員工涉嫌篡改腫瘤患者基因檢測結果以騙

取醫保基金，所涉藥品均為阿斯利康已納入醫保目錄的肺癌藥品奧希替尼，抓獲涉案人員１７名

。今年９月，據《彭博》消息，阿斯利康部分員工因涉及數據隱私洩露和進口未經許可藥品而被

拘留。

１０月２５日，百濟神州（０６１６０）（滬：６８８２３５）大中華區首席商務官殷敏被

調查。此前，殷敏２００６年至２０２１年就職於阿斯利康，時間長達１５年。２０１８年６月

，殷敏獲任阿斯利康中國副總裁、腫瘤業務部負責人，後於２０１９年１月升任為阿斯利康中國

腫瘤業務部總經理，直接負責此後涉及騙保的肺癌藥。（ｊｑ）

