  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

31/10/2024 11:28

《中國要聞》瑞幸稱無重返納斯達克時間表，三季單季營收首破百億

　　《經濟通通訊社３１日專訊》瑞幸咖啡昨日（３０日）晚間披露２０２４年第三季度財報，
總淨收入１０１﹒８０８億元（人民幣．下同），單季收入首次突破百億元，同比增長
４１﹒４％；美國會計準則（ＧＡＡＰ）下營業利潤為１５﹒５７５億元，利潤率為１５﹒３％
。第三季度淨利潤達到１３﹒０３億元。
　　門店運營層面，第三季度瑞幸咖啡淨新開門店１３８２家。截至第三季度末，瑞幸咖啡門店
總數達２１３４３家，其中自營門店１３９３６家，聯營門店７４０７家，門店規模穩居中國咖
啡行業首位。
　
＊積極探索在美業務，無重返納斯達克時間表＊
　
　　在業績公布後的電話會上，瑞幸董事長兼首席執行官郭謹一還回應了近日「瑞幸計劃登陸美
國市場」的消息。他表示，瑞幸在積極探索美國及其他市場的機會，會密切關注海外業務，並及
時與市場溝通進展情況。同時，也將積極嘗試組織模式和業務模式的探索創新，以更適合的方式
、更靈活的策略來拓展海外業務。
　　郭謹一還指出，瑞幸會持續關注美國資本市場，但現階段的首要任務仍是踐行公司業務戰略
，目前對於重返主板、恢復主板上市地位沒有明確的時間表。
　　據了解，瑞幸咖啡於２０１９年５月成功登陸納斯達克，但上市不到一年就因財務欺詐而退
市，此後一直在美國ＯＴＣ市場交易。（ｊｑ）

【你點睇？】上海有女子赴瑞士接受安樂死，引網民熱議。你是否支持安樂死？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

東北亞再起風雲，朝鮮半島或捲入混戰

30/10/2024 15:42

大國博弈

FX MONDAY｜前瞻美國PCE及非農數據｜投機者轉揸美元...

28/10/2024 14:05

貨幣攻略

SFISF登場

23/10/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處