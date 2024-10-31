《中國要聞》瑞幸稱無重返納斯達克時間表，三季單季營收首破百億

《經濟通通訊社３１日專訊》瑞幸咖啡昨日（３０日）晚間披露２０２４年第三季度財報，

總淨收入１０１﹒８０８億元（人民幣．下同），單季收入首次突破百億元，同比增長

４１﹒４％；美國會計準則（ＧＡＡＰ）下營業利潤為１５﹒５７５億元，利潤率為１５﹒３％

。第三季度淨利潤達到１３﹒０３億元。

門店運營層面，第三季度瑞幸咖啡淨新開門店１３８２家。截至第三季度末，瑞幸咖啡門店

總數達２１３４３家，其中自營門店１３９３６家，聯營門店７４０７家，門店規模穩居中國咖

啡行業首位。



＊積極探索在美業務，無重返納斯達克時間表＊



在業績公布後的電話會上，瑞幸董事長兼首席執行官郭謹一還回應了近日「瑞幸計劃登陸美

國市場」的消息。他表示，瑞幸在積極探索美國及其他市場的機會，會密切關注海外業務，並及

時與市場溝通進展情況。同時，也將積極嘗試組織模式和業務模式的探索創新，以更適合的方式

、更靈活的策略來拓展海外業務。

郭謹一還指出，瑞幸會持續關注美國資本市場，但現階段的首要任務仍是踐行公司業務戰略

，目前對於重返主板、恢復主板上市地位沒有明確的時間表。

據了解，瑞幸咖啡於２０１９年５月成功登陸納斯達克，但上市不到一年就因財務欺詐而退

市，此後一直在美國ＯＴＣ市場交易。（ｊｑ）

