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AH股新聞

31/10/2024 12:04

《汽車新勢力》蔚來據報招聘中東團隊，最高職位達助理副總裁

　　《經濟通通訊社３１日專訊》據《２１世紀經濟報道》消息，為擴充中東團隊，蔚來
（０９８６６）在國內已開啟秘密招聘：職級為５級及以上，職位是高級總監及以上，最高可達
助理副總裁（ＡＶＰ）級別。所需人才包括整車製造、三電、智能座艙、智能駕駛等領域。
　　報道引述知情人士稱，薪資和國內５級員工基本持平，但職權範圍比國內小，屬於專事專辦
，「由於候選人需要長期在海外工作，招到合適的人才並不容易。」
　
＊蔚來將在阿布扎比建立研發中心＊
　
　　今年６月，蔚來被披露有出海中東的計劃。今年１０月，蔚來正式官宣進軍中東北非市場。
國慶期間，蔚來ＣＥＯ李斌帶領部分員工去中東考察，還和阿布扎比主權基金機構ＣＹＶＮ簽署
戰略合作協議，雙方成立了合資公司－－蔚來中東北非公司（ＮＩＯ　ＭＥＮＡ）。
　　按照協議，雙方會在阿布扎比建立研發中心。此次秘密招聘就是為該研發中心招攬人才。雙
方還將聯合開發一款針對當地市場的全新車型，並在阿聯酋各地推出換電站。
　　目前，蔚來旗艦ＳＵＶ車型ＥＬ８（國內稱ＥＳ８）登陸阿聯酋，售價３５﹒９９萬迪拉姆
起（折合人民幣６８﹒８萬元），並開啟預定。按照蔚來的規劃，今年１１月，阿布扎比的
ＮＩＯ　ＨＯＵＳＥ將正式開業，四季度開啟新車交付。（ｊｑ）

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