《中國要聞》中國貿促會：九成受訪外企滿意營商環境，兩成擬增資

《經濟通通訊社３１日專訊》中國貿促會新聞發言人孫曉今日在中國貿促會１０月例行新聞

發布會上表示，近期，中國貿促會通過對４００多家外資企業開展問卷調查，並深入調研５０餘

家外國商協會和外資企業，最新編制完成《２０２４年第三季度中國外資營商環境調研報告》。



＊九成對中國營商環境評滿意及以上＊



孫曉介紹，總體來看，九成受訪外資企業對中國營商環境評價「滿意」及以上。其中，

４１﹒６７％的受訪歐洲企業認為今年中國市場前景「好」，環比上升１４﹒１７個百分點。近

五成受訪外資企業認為中國市場吸引力「上升」，環比上升２﹒０４個百分點。４７﹒９２％的

受訪歐洲企業認為中國市場吸引力「上升」，環比提高５﹒４２個百分點。６０％的受訪美國企

業認為中國市場吸引力「上升」，環比提高１５﹒２６個百分點。



＊近兩成計劃在華增資，歐洲企業意願較強＊



孫曉表示，受訪外資企業在華投資意願增加。近兩成受訪外資企業計劃在華增資，環比上升

２﹒０７個百分點，其中受訪歐洲企業增資意願較強，環比上升２﹒５個百分點。東部地區是受

訪外資企業增資的主要地區，佔比為５９﹒５２％。擴大在華生產線或實現數字化轉型是受訪外

資企業增資的主要方式，佔比為５４﹒７６％。（ｊｑ）

