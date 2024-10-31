【歐盟加稅】中國政府據報要求車企暫停在支持加關稅歐盟國家投資

《經濟通通訊社３１日專訊》據《路透》引述知情人士報道，中國政府已通知汽車製造商停

止在支持對中國電動汽車加徵關稅的歐洲國家進行大規模投資。

歐盟委員會當地時間２９日公告，決定對所有從中國進口的電動車在現行１０％基礎關稅外

，加徵最高３５﹒３％的最終反補貼稅，今日起正式實施。三家中國電動汽車抽樣企業比亞迪

（０１２１１）（深：００２５９４）、吉利（００１７５）、上汽集團（滬：６００１０４）

反補貼稅率分別為１７﹒０％、１８﹒８％、３５﹒３％，合作企業平均稅率為２０﹒７％，不

合作企業稅率為３５﹒３％。

在本月的投票中，法國、波蘭和意大利在內的１０個歐盟成員國支持加徵關稅，德國等５個

成員國反對，１２個成員國棄權。

報道稱，在歐盟與中國政府繼續就關稅替代方案進行談判之際，包括比亞迪、上汽集團和吉

利在內的中國汽車製造商，在商務部１０月１０日召開的一次會議上被告知，他們應該暫停在支

持加徵關稅提案的國家建廠等重大資產投資計劃。

據報道，幾家外國汽車製造商也參加這次會議，與會者被告知要謹慎對待在投棄權票國家的

投資，並被鼓勵到投反對票的國家投資。

此外，在當日會議上，汽車製造商還被告知，他們應避免與歐洲政府單獨進行投資討論，而

應團結起來舉行集體談判。中國商務部７月也發出類似的警告，當時建議中國汽車製造商不要在

印度和土耳其等國投資，並謹慎對待在歐洲的投資。（ｊｑ）

