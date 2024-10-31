《華為動向》任正非最新談話：華為要向美國學習開放性、包容性

《經濟通通訊社３１日專訊》據ＩＣＰＣ（國際大學生程序設計競賽）北京總部官網，華為

創始人兼ＣＥＯ任正非與ＩＣＰＣ主席、教練及獲獎選手座談會紀要曝光，座談時間是今年１０

月１４日。在座談中，任正非對大國紛爭、人工智能、年輕人創業等話題發表了看法。



＊任正非：到今天也不能說我們能活下來＊



任正非認為，美國的科學技術發達，得益於開放和包容，全球人才都到美國去創新，帶來文

化多元化、社會多元化、以及科學技術的多元化。美國給全世界的所有國家、所有公司樹立了榜

樣，那就是必須開放，如果封閉起來就要落後。華為要向美國學習開放性、包容性。

對於華為過去幾年受到的美國制裁，任正非回應表示，絕大多數的企業並沒有受到美國的制

裁，開放創新是世界的主潮流。美國的技術、工具很好，一定要用。而華為不能用，沒辦法才自

己去制造工具的。開放創新，利用別人的先進成果，才是一個企業真實的出路。

對於華為的未來，任正非稱，「到今天，也還不能說我們就能活下來。中國９９％的公司可

以與美國合作，他們沒有受到制裁，他們的芯片算力比我們的高，他們能買到的東西比我們好。

在這樣的條件下，未來幾年我們能不能為生存活下去？」任正非說，「不要看我們今天和大家歡

聚一堂，以為我們有偉大的夢想，不是，我們還在掙扎中。」



＊世界走向人工智能的潮流不可阻擋＊



針對人工智能的發展，任正非認為，世界走向人工智能的潮流不可阻擋。由於芯片、算力等

各種技術的發達，促進了智能時代的到來，就像英國發明了火車、紡織機械、輪船一樣，它產生

了時代的轉折點，現在這個時代的轉折點是人工智能的應用。

談及創業話題，任正非表示，如果年輕人想創業，那就要為了自己的理想無怨無悔，哪怕淪

為乞丐。他舉例稱，字節跳動的創始人在創業之初也很艱難，差點就陷入非常困難的境地，但是

最後字節成為了世界上最偉大的公司之一，「所以，創業不好玩，沒路可走才去創業。」

（ｊｑ）

