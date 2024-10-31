《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒３６％，１０月官方ＰＭＩ勝預期

《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，１０月官方製造業ＰＭＩ升至５０﹒１％，

創六個月新高，優於市場預期；這亦是時隔五個月首次升破榮枯線，表明內地經濟迎來初步復甦

跡象。

Ａ股三大指數開盤走勢分化，ＰＭＩ數據報喜下，統一上行。滬綜指半日收升０﹒３６％，

報３２７８﹒０４點，深成指升０﹒９％，創業板指升１﹒４％。滬深兩市半日成交１３７７９

億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交大減４６８７億元或２５％。

行業板塊方面，多元金融一騎絕塵，半日飆逾７％。陝國投Ａ（深：０００５６３）、中航

產融（滬：６００７０５）、五礦資本（滬：６００３９０）、中糧資本（深：００２４２３）

等多股漲停。券商、電池、光伏等賽道亦強。

人行今公布第三季度新發放房貸加權平均利率３﹒３３％，並明確將於每年１月、４月、７

月、１０月末公布上一季度全國新發放房貸利率水平，供銀行和借款人參考。全國２１家全國性

銀行已完成對２５﹒２萬億元存量房貸利率的批量調整，各地方銀行也即將在今日完成調整。專

家表示，如果新發放房貸利率加點幅度進一步下降，存量房貸利率也會跟隨下行。

消息利好房地產展開反彈，地產板塊上午大升３﹒８％。北辰實業（滬：６０１５８８）、

衢州發展（滬：６００２０８）、深深房Ａ（深：００００２９）紛紛漲停。（ｒｙ）

